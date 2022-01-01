Сотни добровольных пожарных собрались в Литомержице

​Пожарные со всей Чешской Республики и соседних стран собрались в Литомержице на 8-й ежегодный фестиваль. Они привезли с собой историческую и современную технику, которую продемонстрировали во время шествия по городу.

Изюминкой праздника стала демонстрация спасательных работ на Эльбе и музыкальный фонтан.

Съезд добровольных пожарных проходит раз в три года, но из-за эпидемии коронавируса перерыв составил пять лет.

В четверг в Литомержице прибыли первые пожарные-добровольцы. В пятницу для посетителей открылся выставочный центр с противопожарным оборудованием. Всего прибыло 200 добровольных пожарных дружин, каждая из которых состоит в среднем из десяти человек, а также сотрудники Пожарно-спасательной службы Чехии. Они привезли с собой 216 единиц техники.

Демонстрации для посетителей подготовили волонтеры и профессиональные пожарные. «Традиционно это собрание добровольцев, для них это возможность встретиться, показать современное оборудование, обменяться опытом, но есть и профессиональные и корпоративные пожарные. Это такой совместный праздник», — сказала пресс-секретарь Николь Студена.

На мероприятие прибыли министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN) и председатель Сената Милош Выстрчил (ODS). В своем выступлении Владимир Влчек, директор пожарно-спасательной службы Чешской Республики, среди прочего подчеркнул, что в Чешской Республике отсутствует национальный музей пожарной охраны. "Я хотел бы, чтобы присутствующие поддержали эту идею", — сказал он.

Источник: ceskenoviny.cz

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