В Праге поезд сбил человека, движение поездов было приостановлено на два часа

В пражском районе Угржиневес в воскресенье перед полуднем поезд сбил мужчину, от полученных травм он скончался на месте. Движение поездов было приостановлено на два часа. Полиция расследует обстоятельства происшествия и выясняет, было ли это самоубийство.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Рихард Грдина. На железнодорожном переезде в Угржиневесе 12 июня около 11:30 пассажирский поезд сбил мужчину, личность которого полиция устанавливает.

Согласно информации на сайте Чешских железных дорог, движение поездов между станциями Угржиневес и Ржичаны было остановлено до 13:30. Было введено дополнительное автобусное сообщение.

В субботу между 22:00 и 23:00 полиция по той же причине выясняла обстоятельства происшествия в районе Бубенеч, где поезд также сбил мужчин. Представитель спасательной службы Яна Поштова сообщила в воскресенье, что после аварии спасатели оказали помощь 45-летнему мужчине. С тяжелыми травмами, которые он получил при столкновении с поездом, пострадавшего доставили его в больницу. Полиция также не исключает версию о попытке самоубийства.

Источник: novinky.cz