Мотоциклист в Чехии сбил восьмилетнего мальчика, ребенок скончался от полученных травм

​Авария, произошедшая 12 июня недалеко от Чахрова в Клатовском районе Чехии, имела трагические последствия. Восьмилетнего мальчика, переходившего дорогу, сбил проезжавший по шоссе мотоциклист. Ребенок погиб.

Спасатели выехали на место происшествия около 15:00. По имеющейся информации, мальчик, его бабушка и друзья вышли из леса возле Чахрова. Все хотели поскорее перейти шоссе.

«В это время по дороге двигался 33-летний мотоциклист. Мальчик выбежал на дорогу, где произошло столкновение с мотоциклом», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шматерова.

«Несовершеннолетний получил очень серьезные травмы. Лечебная и профессиональная реанимация длились десятки минут. К сожалению, несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось», — рассказала Мария Свободова, представитель спасательной службы.

Шматерова добавила, что полиция продолжает расследование дела и выясняет все обстоятельства. «Мы вызвали специалиста по кризисным ситуациям», — сказала она.

Источник: novinky.cz

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