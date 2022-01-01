Мотоциклист в Чехии сбил восьмилетнего мальчика, ребенок скончался от полученных травм

Спасатели выехали на место происшествия около 15:00. По имеющейся информации, мальчик, его бабушка и друзья вышли из леса возле Чахрова. Все хотели поскорее перейти шоссе.
«В это время по дороге двигался 33-летний мотоциклист. Мальчик выбежал на дорогу, где произошло столкновение с мотоциклом», — сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шматерова.
«Несовершеннолетний получил очень серьезные травмы. Лечебная и профессиональная реанимация длились десятки минут. К сожалению, несмотря на все усилия, мальчика спасти не удалось», — рассказала Мария Свободова, представитель спасательной службы.
Шматерова добавила, что полиция продолжает расследование дела и выясняет все обстоятельства. «Мы вызвали специалиста по кризисным ситуациям», — сказала она.
Источник: novinky.cz
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