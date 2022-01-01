Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.

Население Чешской Республики в первом квартале этого года увеличилось на 3200 человек — до 10,52 млн человек. Это следует из предварительных результатов Чешского статистического управления (ČSÚ). Данные показывают, что только внешняя миграция обеспечила прирост населения.

Однако количество украинских беженцев, получивших временную защиту в Чехии в связи с войной в Украине, в статистике пока не отражены. На конец первого квартала их было около 250 тысяч, указывает ČSÚ.

За первые три месяца года в Чехии родилось 24 200 детей, умерли 31 900 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на который существенно повлияла эпидемия коронавируса, смертей было примерно на треть меньше, однако по сравнению со средним показателем с 2015 г. по 2019 г. их количество оставалось чуть выше среднего, отмечает ČSÚ.

Источник: novinky.cz

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