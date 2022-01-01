Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.

Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.

Партнер рубрики:
420on.cz
13 июня
10:23
311
Население Чешской Республики в первом квартале этого года увеличилось на 3200 человек — до 10,52 млн человек. Это следует из предварительных результатов Чешского статистического управления (ČSÚ). Данные показывают, что только внешняя миграция обеспечила прирост населения.

Население Чехии в первом квартале 2022 года увеличилось. Без миграции все было бы иначе.

Однако количество украинских беженцев, получивших временную защиту в Чехии в связи с войной в Украине, в статистике пока не отражены. На конец первого квартала их было около 250 тысяч, указывает ČSÚ.

За первые три месяца года в Чехии родилось 24 200 детей, умерли 31 900 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на который существенно повлияла эпидемия коронавируса, смертей было примерно на треть меньше, однако по сравнению со средним показателем с 2015 г. по 2019 г. их количество оставалось чуть выше среднего, отмечает ČSÚ.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • Youtube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция
  • Youtube – обсуждение новостей и дискуссии
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день


читайте по теме
Untitled_design__2_
13 июня
13:32
112
Общество
Статистика: 70% погибших велосипедистов в Чехии были без шлема. Шлем обязателен и для поездок на самокате
Untitled_design
30 мая
14:19
693
О Чехии
Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось
D9ab0479-kancelar-coworking-shutterstock_796346002-scaled
24 мая
16:29
2325
Экономика
В Чехии сокращается количество компаний с российскими собственниками
13693-1200w
23 мая
12:45
2068
Экономика
Медианная зарплата в Чехии выросла до 35 169 крон в прошлом году
Последние новости:
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
1
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Untitled_design__5_
13 июня
14:29
185
Общество
Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники
Untitled_design__3_
13 июня
13:48
666
Общество
Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе
Untitled_design__2_
13 июня
13:32
112
Общество
Статистика: 70% погибших велосипедистов в Чехии были без шлема. Шлем обязателен и для поездок на самокате
Hypoteka
13 июня
13:15
371
Экономика
Конец дешевой ипотеки станет шоком для тысяч людей в Чехии
Untitled_design__1_
13 июня
13:05
137
Общество
Транспортная система Праги расширяется по всему Среднечешскому краю. Уже добавляют новые маршруты
Untitled_design
13 июня
12:09
348
Общество
В Чехии хотят легализовать марихуану. Piráti готовят поправку к закону
1761827-13445543_10207985446967923_1346053978761815046_n
13 июня
11:56
281
Общество
На востоке Чехии ожидаются сильные грозы
12739ef8100b344c8f8e7a5657ff0008_resize_1080_608_
13 июня
09:48
898
Общество
Чешские отельеры радуются. Даже без русских и китайцев гостиницы заполняются быстрее, чем до ковида
Size4-16550497699152-231-motorkar-na-klatovsku-usmrtil-prechazejici-dite-dalsi-jezdec-na-motorce-zahynul-na-domazlicku
13 июня
08:38
674
Общество
Мотоциклист в Чехии сбил восьмилетнего мальчика, ребенок скончался от полученных травм


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода