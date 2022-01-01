​Метеорологи предупреждают о сильных грозах, которые ожидаются в понедельник днем ​​и вечером, особенно на востоке Чехии.

«Ожидаются сильные грозы с порывами ветра 20 м/с (около 70 км/ч)», — говорится в предупреждении Чешского гидрометеорологического института.

Предупреждение действует 13 июня с 12:00 до 20:00, в основном для востока республики. Предупреждение распространяется на Южноморавский, Оломоуцкий, Злинский и Моравско-Силезский край, а также частично на Южночешский и Пардубицкий край и край Высочина.

«Порывы ветра могут ломать ветви деревьев. Град и молния также могут представлять опасность. Необходимо обратить внимание на безопасность, особенно при падении предметов. При движении в грозу снижайте скорость и ведите машину очень осторожно», — рекомендовали метеорологи.

Понедельник должен быть самым дождливым днем ​​недели. Во вторник днем в Чехии будет солнечно и тепло — от 20 до 24 °C. В среду утром будет от 7 до 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 23 — 27 °C. В четверг и пятницу будет солнечная погода, местами облачно, возможны дожди. Утром будет от 11 до 15 °C, днем температура воздуха будет достигать 25 — 29 °C. Жаркая погода ожидает нас в субботу и воскресенье, когда будет от 28 до 32 °C.

Источник: novinky.cz