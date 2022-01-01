Статистика: 70% погибших велосипедистов в Чехии были без шлема. Шлем обязателен и для поездок на самокате

Падение с самоката без шлема может быть столь же фатальным, как и падение с велосипеда. Особенно это недооценивают велосипедисты старше пятидесяти пяти лет. Только в прошлом году в авариях погибло 43 велосипедиста, из которых 70% были без шлема.

До 18 лет носить велосипедный шлем при езде на велосипеде или электровелосипеде нужно обязательно, то же самое касается и езды на обычном или электрическом самокате. Тенденция использования велосипедных шлемов усилилась в период с 2011 по 2020 год. Согласно полицейской статистике, если в 2011 году на 73% велосипедистов шлема при столкновении не было, то в 2020 году — это число снизилось до 58%.

Много лет назад тот, кто ехал на самокате? все еще считался пешеходом с точки зрения правил дорожного движения, но с ростом популярности этих средств передвижения законодательство было изменено и самокат перешел в категорию правил, сходных с правилами для велосипедистов. Общественные электронные велосипеды и электросамокаты представляют большую проблему, так их часто берут напрокат люди моложе восемнадцати лет, которые выезжают в город без велосипедного шлема. Согласно законодательству, электросамокат может разгоняться до скорости 25 км/ч. Падение на такой скорости сравнимо с падением с высоты два с половиной метра.

37% погибших велосипедистов выжили бы при столкновении, если бы были в шлеме. Спортивные велосипедисты больше осознают риск, связанный с отсутствием шлема, в отличие от тех, кто ездит в основном по городу. В целом, и статистика это подтверждает, люди старше 55 лет недооценивают велосипедный шлем как важный элемент пассивной безопасности: «Когда мы встречаем велосипедистов на мероприятиях, мы спрашиваем, используют ли они шлем. Большинство людей постарше отвечают, что нет. Когда мы спрашиваем о причинах, ответы не сильно отличаются: например, "я никогда его не носил". "В моей молодости никто не носил, так зачем начинать сейчас"», — добавляет Зузана Пидрманова, начальник отдела профилактики Президиума полиции Чешской полиции.

В прошлом году в авариях погибли 43 велосипедиста, из них 70% были без шлема.





Источник: prazska.drbna.cz

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