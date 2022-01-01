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В Чехии в районе Бржецлава было небольшое торнадо

В Чехии в районе Бржецлава было небольшое торнадо

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420on.cz
14 июня
10:20
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По словам метеорологов, в понедельник 13 июня в районе Бржецлава было небольшое торнадо. Они проверят ситуацию на месте. В поселке Ланжгота ураган повредил 30 домов.

В Чехии в районе Бржецлава было небольшое торнадо

Сильный ливень и, прежде всего, порывы ветра невиданной силы причинили ущерб на миллионы крон. Ближе к вечеру торнадо наблюдалось в районах Бржецлав и Зноймо. К 20:00 пожарные ликвидировали 45 происшествий, из них две трети — в Бржецлавском районе. Первые просьбы о помощи поступили в оперативный штаб после 16:30.

«К 8 часам вечера было 45 событий. В 41 случае это были деревья, упавшие на дороги. Мы убирали деревья со зданий в районе Зноймо в деревнях Кржепице и Ведровице», — сказал Петр Пржикаски, пресс-секретарь южноморавских пожарных.

Особенно в Бржецлаве, а также в близлежащем Ланжготе порывы ветра нанесли значительный ущерб крышам. В большинстве случаев это была сорванная черепица, однако сильный ветер повредил и наклонил металлическую крышу, которая представляла опасность для прохожих. Пожарным пришлось ее убрать.

По словам пресс-секретаря энергетической компании EG.D. Романа Шперняка, из-за стихийного бедствия на юге Моравии и в районе Высочина без электричества временно остались около 3500 домов. В девяти случаях упавшие деревья также повредили высоковольтные линии.

Источник: novinky.cz

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