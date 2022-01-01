Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон, полиция предъявила ей обвинение

Полиция предъявила обвинение бывшей сотруднице канцелярии правительства Чехии, которая в течение нескольких лет обманным путем похитила 8 миллионов крон. Если ее признают виновной, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщил Чешскому телевидению прокурор районной прокуратуры Праги 1 Ян Лелек.

С января 2015 года по март 2021 года женщина передавала в оплату поддельные налоговые документы от различных организаций, а выплаченные деньги по ним присваивала. Мошенничество обнаружили случайно во время аудита.

«Полицейское управление завершило расследование и передало дело в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело», — сообщил Лелек.

По версии криминалистов, женщина работала в отделе бюджета и финансов и совершала мошеннические действия в то время, когда премьер-министрами последовательно были Богуслав Соботка и Андрей Бабиш.

После разоблачения канцелярия правительства возбудила уголовное дело и уволила сотрудника. Однако в связи с тем, что уголовное производство не завершено, более подробно в аппарате правительства это дело не комментируют.

Источник: novinky.cz