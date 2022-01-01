Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон, полиция предъявила ей обвинение

Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон, полиция предъявила ей обвинение

Партнер рубрики:
420on.cz
14 июня
11:24
408
Полиция предъявила обвинение бывшей сотруднице канцелярии правительства Чехии, которая в течение нескольких лет обманным путем похитила 8 миллионов крон. Если ее признают виновной, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Чиновница в Чехии украла 8 миллионов крон, полиция предъявила ей обвинение

Об этом сообщил Чешскому телевидению прокурор районной прокуратуры Праги 1 Ян Лелек.

С января 2015 года по март 2021 года женщина передавала в оплату поддельные налоговые документы от различных организаций, а выплаченные деньги по ним присваивала. Мошенничество обнаружили случайно во время аудита.

«Полицейское управление завершило расследование и передало дело в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело», — сообщил Лелек.

По версии криминалистов, женщина работала в отделе бюджета и финансов и совершала мошеннические действия в то время, когда премьер-министрами последовательно были Богуслав Соботка и Андрей Бабиш. 

После разоблачения канцелярия правительства возбудила уголовное дело и уволила сотрудника. Однако в связи с тем, что уголовное производство не завершено, более подробно в аппарате правительства это дело не комментируют.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Untitled_design__4_
14 июня
15:10
135
Политика
ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически
Untitled_design__1_
14 июня
14:17
206
Жизнь
В Чехии все больше случаев мошенничества с отмыванием денег. Жертвой может стать любой, включая русскоязычных студентов и украинских беженцев
1
14 июня
12:09
5317
Рынок недвижимости
Новое направление для безопасных инвестиций в недвижимость. Ubytovací jednotky — законодательство, финансирование и новые проекты
285695511_1173346506_220605-083727_ako
14 июня
10:20
384
Общество
В Чехии в районе Бржецлава было небольшое торнадо
Последние новости:
Untitled_design__5_
14 июня
15:39
25
Общество
Пьяный мужчина под наркотиками хотел прыгнуть со смотровой башни Петршин
Untitled_design__4_
14 июня
15:10
135
Политика
ANO хочет сделать общественный транспорт в Праге бесплатным. Руководство города отнеслось скептически
285695511_1173346506_220605-083727_ako
14 июня
10:20
384
Общество
В Чехии в районе Бржецлава было небольшое торнадо
Construction-4221176_960_720
14 июня
09:27
445
Экономика
Девелоперы в Чехии инвестируют в строительство жилья для аренды
Aapgn8k
14 июня
08:53
862
Общество
Полиция Чехии расследует смерть родителей и ребенка в семейном доме
180626_open-air_koncert_web-res_047_-c-_petr-kadlec
13 июня
19:24
553
Культура
Чешский филармонический оркестр 22 июня выступит на Градчанской площади в Праге
Size4-16360329686844-124-mesto-prostejov-slibilo-ze-si-posviti-na-diskoteku-lide-v-jejim-okoli-jsou-zoufali
13 июня
19:17
620
Общество
Полиция задержала группу несовершеннолетних на дискотеке в Есенице за распитие алкоголя
Untitled_design__7_
13 июня
15:38
2451
Общество
Один банкомат на всех? Чешские банки вскоре начнут действовать сообща
Untitled_design__5_
13 июня
14:29
3110
Общество
Небывалый ажиотаж на сбор ягод. Пражане «взяли штурмом» плантации клубники
Untitled_design__3_
13 июня
13:48
4899
Общество
Сенат Чехии рассматривает ужесточение правил для беженцев из Украины. Голосование состоится на этой неделе


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода