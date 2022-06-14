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16 июня в Чехии ожидаются сильные грозы и дождь с градом

16 июня в Чехии ожидаются сильные грозы и дождь с градом

Партнер рубрики:
Kochy
15 июня
20:38
83
​Еще одна сильная гроза, которую будут сопровождать порывы ветра до 70 км/ч и град, обрушится на Чешскую республику в четверг, 16 июня, предупредил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

16 июня в Чехии ожидаются сильные грозы и дождь с градом

Предупреждение в основном касается восточной части республики и южной Чехии. Предупреждение о грозах действует с полудня четверга до девяти вечера для Южночешского, Пардубицкого, Градец-Краловского и Высочинского краев. В Моравско-силезском крае грозы ожидаются в четверг 15:00 до 21:00.

Грозы могут сопровождаться порывами ветра скоростью около 70 км/ч, градом и проливным дождем, во время которых может выпасть до 30 мм осадков. Метеорологи также предупредили о возможности разлива ручьев и рек и затопления подземных переходов и подвалов.

«Необходимо учитывать риск удара молнии и несчастных случаев из-за падающих и крутящихся предметов», — добавили метеорологи. Водители должны снизить скорость движения и вести себя на дорогах очень осторожно во время грозы.

ČHMÚ также предупреждает о повышенном риске возникновения пожаров в западной части Чехии. Предупреждение действует с 10:00 четверга до дальнейшего уведомления.

В этом контексте метеорологи указали на ожидаемую высокую температуру в выходные дни, когда днем ​​будет до 31 градуса Цельсия.

Источник: novinky.cz

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