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Министерства недостаточно снижают выбросы парниковых газов, постановил суд Чехии

Министерства недостаточно снижают выбросы парниковых газов, постановил суд Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia_kn
16 июня
10:21
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Министерства окружающей среды, промышленности и торговли, сельского хозяйства и транспорта нарушили права ассоциации «Климатическая жалоба ЧР» и других истцов тем, что не предприняли нужные шаги для сокращения выбросов парниковых газов. Пражский городской суд вынес решение в среду.

Министерства недостаточно снижают выбросы парниковых газов, постановил суд Чехии

Согласно постановлению суда, министерства не смогут далее продолжать нарушать права истцов. По данным ассоциации, целью иска было убедить власти разрешить климатический кризис.

Постановление со среды является окончательным, но министерства могут подать кассационную жалобу в Высший административный суд.

Шесть истцов подали совместный иск в апреле прошлого года. Первым из них является объединение как юридическое лицо. Еще одним истцом является деревня Святы-Ян-под-Скалой, а также четыре человека, которые, по данным ассоциации, ощущают последствия изменения климата в своей личной и профессиональной жизни. Они подали в суд на министерства, а также на чешское правительство, но суд иск против него.

По мнению истцов, власти нарушают свои обязательства по международным договоренностям, таким как Парижское соглашение, в котором Чехия и другие страны ЕС обязались сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 40 процентов к 2030 году по сравнению с 1990 годом. 
 

Источник: novinky.cz 

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