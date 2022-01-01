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ФОТО: Ретро-автомобили отправятся в путь. Тысячемильная гонка по Чехии и Словакии

ФОТО: Ретро-автомобили отправятся в путь. Тысячемильная гонка по Чехии и Словакии

Партнер рубрики:
anastasiia_kn
16 июня
10:50
239
Стартует традиционная автомобильная гонка 1000 mil československých.

ФОТО: Ретро-автомобили отправятся в путь. Тысячемильная гонка по Чехии и Словакии

Сегодня из Праги в сторону Братиславы выезжают 120 авто. В этом году гонка, организованная Автоклубом Чешской Республики, посвящена 125-летию начала производства автомобилей в Чехии, когда в Копрживнице проехал первый серийный автомобиль. В гонке могут принимать участие только модели, выпущенные до 1939 года — в этом году будет три автомобиля, которые принимали участие в первой гонке в 1930-х годах.

 


 

Источник: novinky.cz 


 

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