ФОТО: Ретро-автомобили отправятся в путь. Тысячемильная гонка по Чехии и Словакии

Стартует традиционная автомобильная гонка 1000 mil československých.

Сегодня из Праги в сторону Братиславы выезжают 120 авто. В этом году гонка, организованная Автоклубом Чешской Республики, посвящена 125-летию начала производства автомобилей в Чехии, когда в Копрживнице проехал первый серийный автомобиль. В гонке могут принимать участие только модели, выпущенные до 1939 года — в этом году будет три автомобиля, которые принимали участие в первой гонке в 1930-х годах.





Источник: novinky.cz





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