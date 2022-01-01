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Масариков университет незаконно требовал от студентов пройти вакцинацию или тестирование

Масариков университет незаконно требовал от студентов пройти вакцинацию или тестирование

Партнер рубрики:
anastasiia_kn
16 июня
17:06
49
Для очной формы обучения во время пандемии Масариков универсистет в Брно требовал от студентов пройти вакцинацию, сдать тест или принести подтверждение о том, что студент переболел. Областной суд в Брно сегодня вынес решение, что это было незаконно.

Масариков университет незаконно требовал от студентов пройти вакцинацию или тестирование

Студенту-медику, победившему в суде, мешало то, что он должен сдавать тесты, в то время, как у вакцинированных такой обязанности не было, хотя они тоже могли быть заразны. Об этом заявила адвокат Зузана Кандиглиота. Представитель университета Радим Сайбот сказал, что университет будет ждать составления приговора.

С конца ноября до Рождества прошлого года университет выдвинул требования для участия студентов в очном обучении в соответствии с так называемой системой В-Б-T (O-N-T), то есть вакцинация, пережитая болезнь или тест с отрицательным результатом. «Областной суд удовлетворил истца и вынес вердикт о признании вмешательства университета незаконным», — сообщила Белковова, не вдаваясь в подробности.

Иск подал студент-медик, но в суд обратились еще трое студентов, которые ожидают решения. «По словам этих студентов, у университета не было законных полномочий для внедрения такой системы, также он ставил в невыгодное положение непривитых студентов и склонял к прививке тем, что непривитые должны регулярно проходить тесты — чаще всего за свой счёт», — сказала Кандиглиота. По ее словам, если студенты не проходили вакцинацию, они не могли проходить очное обучение и должны были обучаться дистанционно, что им не обеспечили. «Мы подали иски не только потому, что считали, что университет действует незаконно и невыгодно для определенной группы студентов, но и потому, что хотели показать другим, что важно не бояться и противостоять власти, которую в данном случае представляет университет», — сказал студент-медик, пожелавший остаться неизвестным.

Университет пока не дает комментариев. На данный момент они ожидают решения суда в письменном виде, полный текст которого будет изучен их юристами.

 

Источник: novinky.cz

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