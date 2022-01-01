В Чехию в июне пришла зима: город Олешнице засыпало градом

«Должен сказать, это выглядело очень драматично. Начался дождь, шел град, темнело. Все это продолжалось от пяти до семи минут», — сказал мэр Олешнице Зденек Пеша.
«Град был диаметров в один сантиметр. Дорожные отсеки для отвода воды быстро забились и все улицы превратились в ручьи. В некоторых местах вода, вероятно, попала в дома», — добавил мэр.
Град образовал слой “снега” в 40 сантиметров, но он быстро растаял. «Самое большое количество града выпало у открытого бассейна и на молочной ферме», — сказал ЧТК Петр Пржикаски, представитель Южно-Моравской пожарной охраны.
Чешский гидрометеорологический институт обратил внимание на надвигающийся шторм незадолго до того, как он обрушился на Олешнице, в своем профиле в Facebook.
Грозы и град прошли в четверг днем в восточной половине Чешской Республики и Южной Чехии.
Источник: novinky.cz
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