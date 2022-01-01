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В Чехию в июне пришла зима: город Олешнице засыпало градом

В Чехию в июне пришла зима: город Олешнице засыпало градом

Партнер рубрики:
Kochy
17 июня
08:21
168
В четверг вечером июнь в городе Олешнице после сильной грозы больше напоминал февраль. Улицы были покрыты слоем града, местами их было так много, что невозможно было проехать. Последствия грозы пожарные ликвидировали до поздней ночи. Другие регионы также борются с последствиями урагана.

В Чехию в июне пришла зима: город Олешнице засыпало градом

«Должен сказать, это выглядело очень драматично. Начался дождь, шел град, темнело. Все это продолжалось от пяти до семи минут», — сказал мэр Олешнице Зденек Пеша.

«Град был диаметров в один сантиметр. Дорожные отсеки для отвода воды быстро забились и все улицы превратились в ручьи. В некоторых местах вода, вероятно, попала в дома», — добавил мэр. 

Град образовал слой “снега” в 40 сантиметров, но он быстро растаял. «Самое большое количество града выпало у открытого бассейна и на молочной ферме», — сказал ЧТК Петр Пржикаски, представитель Южно-Моравской пожарной охраны.

Чешский гидрометеорологический институт обратил внимание на надвигающийся шторм незадолго до того, как он обрушился на Олешнице, в своем профиле в Facebook.

Грозы и град прошли в четверг днем в восточной половине Чешской Республики и Южной Чехии. 

Источник: novinky.cz

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