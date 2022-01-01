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Неудачная «инвестиция» в криптовалюту. Женщина из Пршерова отправила мошенникам 200 000 крон

Неудачная «инвестиция» в криптовалюту. Женщина из Пршерова отправила мошенникам 200 000 крон

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
17 июня
12:28
94
53-летнняя женщина из района Коетин Пршеровского района соблазнилась идеей инвестирования в криптовалюту, но наткнулась на мошенников. Им она перечислила более 200 000 крон. Пресс-секретарь полиции Милуше Зайицова проинформировала правоохранительные органы об этом деле в пятницу.

Неудачная «инвестиция» в криптовалюту. Женщина из Пршерова отправила мошенникам 200 000 крон

«Женщину привлекло объявление в интернете об инвестировании в криптовалюты. Она прошла по рекламной ссылке, заполнила свои данные и через несколько минут ей позвонил мужчина, который попросил данные ее кредитной карты, чтобы женщина могла инвестировать», — сообщила пресс-секретарь, добавив, что доверчивая женщина информацию предоставила.

Неизвестный мужчина тогда заявил, что на следующий день с женщиной свяжутся и объяснят, как работать с инвестиционным счетом, после чего сбросил звонок. Как он сказал, так и случилось, и на следующий день с женщиной связался другой мужчина, который заставлял ее постепенно переходить по разным ссылкам, а она — заполняла необходимую информацию для открытия счета, куда отправляла очередную инвестицию.

«Постепенно дошло до того, что женщина должна была подтвердить перевод почти 180 тысяч крон на чужой счет. Она подтвердила платеж и деньги тут же ушли, затем сразу же ей пришло еще одно уведомление о подтверждении еще одного платежа на сумму 27 тысяч крон на тот же счет. Женщина также подтвердила этот платеж», — заявила Зайцова.

По ее словам, после отправки второго платежа мужчина, с которым она созванивалась, прервал разговор, сказав, что ему нужно пойти и решить кое-какую проблему с техническим специалистом, а через некоторое время они с ней продолжат. Но потерпевшая ждала напрасно и через некоторое время самостоятельно повесила трубку.

«С тех пор ей так никто и не перезвонил, поэтому она пришла в полицейский участок в Коетине, чтобы сообщить о том, что с ней произошло. Там она узнала, что стала жертвой мошенничества, которое в настоящее время широко распространено в социальных сетях», — добавила пресс-секретарь, добавив, что дело расследуется криминалистами.
 

Источник: novinky.cz

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