Тринадцатилетняя девочка из Праги 8 в четверг не вернулась домой. Полиция просит о помощи

Полиция Праги просит общественность помочь в поисках девочки-подростка. В последний раз девушку видели по месту жительства.

Рост девушки около 160 см, у нее стройная фигура и прямые каштановые волосы. Девушка выглядит примерно на 15 лет. Полиция объявила её в розыск, когда она не вернулась домой в четверг вечером. По словам представителя, она любит гулять по торговым центрам и в прошлом уже несколько раз пропадала без вести. Полиция уже исчерпала все стандартные методы поиска. Если вы видели девушку или у вас есть информация, которая может помочь её найти, позвоните по номеру экстренной помощи 158.

Источник: prazska.drbna.cz

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