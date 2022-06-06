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Метеорологи вновь предупредили об экстремальной жаре в Чехии

Метеорологи вновь предупредили об экстремальной жаре в Чехии

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Kochy
18 июня
18:34
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​Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу ужесточил предупреждение о высоких температурах по всей стране до экстремальных значений для некоторых регионов Устецкого края и Центральной Чехии, включая Прагу. В воскресенье температура может превышать 37 градусов Цельсия. Предупреждение действительно до 22 часов 19 июня.

Метеорологи вновь предупредили об экстремальной жаре в Чехии

«В воскресенье мы ожидаем температуры выше 31 ° C почти во всей Чехии и южной Моравии. Особенно в западной половине Чехии температура превысит 34 ° C, в Среднечешском и Устецком регионах — даже 37 ° C. Именно поэтому здесь повышен уровень экстремальных предупреждений», — говорится в сообщении ČHMÚ в Facebook.

В воскресенье может быть и 38°С в тени. Более высокие температуры могут быть под прямыми солнечными лучами в городских районах, предупреждают метеорологи.

Из-за высоких температур и засушливой погоды метеорологи также предупредили о высоком риске возникновения пожаров. Это касается всего региона Пльзень, Карловы Вары, Усти-над-Лабем и Среднечешского края, а также Праги и западной части Либерецкого края.

«В воскресенье из-за высоких температур риск будет выше, особенно в северо-западной части Богемии, где будет действовать предупреждение с высокой степенью опасности. В понедельник нашу территорию с северо-запада пересечет холодный фронт, что частично снизит риск возникновения пожаров», — говорится в сообщении ČHMÚ.

Во время предупреждения людям нельзя разводить огонь, жечь траву, бросать окурки на землю, пользоваться источниками открытого огня в лесах и других местах. Фермеры должны проверять состояние техники и проявлять особую осторожность при перемещении сельскохозяйственной техники в районах с сухой растительностью и на полях с зерном или лежащей соломой.

Источник: novinky.cz



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