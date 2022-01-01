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В Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival

В Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival

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Kochy
20 июня
17:38
83
С 21 июня по 2 октября в Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival. Организатором фестиваля выступает Галерея Ярослава Фрагнера.

В Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival

Мероприятие, которое традиционно затрагивает широкий контекст архитектуры, ландшафта, общественного пространства и искусства, на этот раз сосредоточится на преобразовании местностей четырех пражских транспортных и инфраструктурных узлов: Жижковской товарной станции, остановок Либень и Пальмовка, территории у автобусного вокзала Флоренц, вокзалов Масарика и Креновка, а также Смихова. Именно в этих преображающихся местах фестиваль предложит десятки художественно-архитектурных интервенций и работ известных художников и студентов художественных и архитектурных школ. 

Пейзажный фестиваль Прага 2022 откроет 21 июня международный семинар «Пейзаж – Город – Общественное пространство», который будет посвящен деятельности в публичном пространстве, а также открытию выставок на Жижковском грузовом вокзале. Официальное открытие фестиваля состоится днем ​​позже, 22 июня, когда в парке в начале велосипедной дорожки под Витковым на улице Пржибеницкой выступят гоуппы Nauzea Orchestra, Ty Syčáci, Koňe а prase. В рамках фестиваля состоится выступление TANEC PRAHA со спектаклем Focus Ukraine.

Landscape festival проводится поочередно в Праге и других городах Чехии с 2013 года (Опава 2016, Пльзень 2017, Острава 2019, Крнов 2021). 

Источник: landscape-festival.cz

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