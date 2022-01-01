Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Число иностранцев в Чехии превысило миллион

Число иностранцев в Чехии превысило миллион

Партнер рубрики:
Kochy
21 июня
09:14
431
По оценкам, сейчас в Чехии проживает около 300 000 беженцев из Украины, в основном женщины с детьми. Однако в МВД до сих пор нет уточненных данных о количестве военных беженцев из Украины, которые остались в Чехии и не уехали дальше на запад. Глава МВД Вит Ракушан заявил, что число проживающих здесь иностранцев превысило миллион.

Число иностранцев в Чехии превысило миллион

«Должен признать, что данные меня тоже удивили», — продолжил Ракушан на пресс-конференции по случаю Международного дня беженцев. «За последние три года, еще до военного кризиса, к нам легально приехало более 100 тысяч иностранцев», — добавил он.

Он также отметил, что 77 000 военных беженцев нашли работу в Чешской Республике. «Это показывает, что эти люди приезжают сюда не для того, чтобы злоупотреблять системой».

Однако в МВД до сих пор нет уточненных данных о количестве военных беженцев из Украины, которые остались в Чехии и не уехали дальше на запад. И это несмотря на то, что с конца мая запущена европейская система обмена информацией о беженцах, откуда и были обещаны цифры.

«Еврокомиссия уложилась в срок, но сначала туда вносят данные страны, не имеющие такого количества беженцев, как Польша или Чехия. Мы только в конце очереди», — сказал Ракушан, добавив, что данные должны быть доступны в ближайшее время.

В ходе пресс-конференции представители некоммерческого сектора призвали Чехию сосредоточиться на реальной интеграции беженцев в общество.

«Сюда часто приезжают сильные, смелые люди с большим багажом знаний и компетенций. В наших силах создать им условия для развития здесь своих талантов. Решат ли они остаться или вернуться в Украину», — рассказала Андреа Крчова, директор Консорциума НПО, работающих с мигрантами.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
08 июня
17:05
14555
Образование
Психология изучения языка или почему нам так сложно выучить чешский?
Assets
12 мая
17:37
18912
Общество
Как в Чехии съехать со съемной квартиры правильно и нужно ли то-то подписывать?
Assets
04 мая
09:54
1442
Общество
Из-за беженцев численность населения Чехии приближается к историческому максимуму в 11 миллионов человек
Assets
30 апреля
09:50
5414
Жизнь
Самозанятость в Чехии для иностранцев. Ответы на частые вопросы
Последние новости:
Assets
21 июня
11:59
1
Общество
У мэрии Брно проходят протесты из-за беженцев и строительства ограждений от наводнений
Assets
21 июня
10:02
376
Политика
Один из обвиняемых в коррупции, вероятно, покончил жизнь самоубийством
Assets
21 июня
09:43
181
Экономика
После урагана в Чехии без электричества остались 4800 семей
Assets
20 июня
19:48
710
Общество
Полиция расследует гибель людей в машине от упавшего дерева как смерть по неосторожности
Assets
20 июня
18:48
763
Общество
В центре Праги полицейские забрали у женщины сову, которую она предлагала туристам
Assets
20 июня
17:38
446
Общество
В Праге пройдет фестиваль ландшафтного искусства Landscape festival
Assets
20 июня
15:49
676
Общество
В Карловых Варах водитель Ferrari врезался в столб, ущерб — 2 миллиона крон
Assets
20 июня
12:59
706
Общество
Пожар в Праге из-за неисправности холодильника. Причиненный ущерб составил миллион крон
Assets
20 июня
11:58
366
Общество
По Праге водили верблюдов — так пивоварня хотела привлечь внимание к нехватке воды
Assets
20 июня
11:21
1124
Общество
ВИДЕО: Пражским полицейским пришлось догонять уплывающего нарушителя спокойствия на катамаране


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
Украина
транспорт
дети
Туризм
недвижимость
выставка
преступность
работа
иностранцы
погода