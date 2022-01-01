Число иностранцев в Чехии превысило миллион

По оценкам, сейчас в Чехии проживает около 300 000 беженцев из Украины, в основном женщины с детьми. Однако в МВД до сих пор нет уточненных данных о количестве военных беженцев из Украины, которые остались в Чехии и не уехали дальше на запад. Глава МВД Вит Ракушан заявил, что число проживающих здесь иностранцев превысило миллион.

«Должен признать, что данные меня тоже удивили», — продолжил Ракушан на пресс-конференции по случаю Международного дня беженцев. «За последние три года, еще до военного кризиса, к нам легально приехало более 100 тысяч иностранцев», — добавил он.

Он также отметил, что 77 000 военных беженцев нашли работу в Чешской Республике. «Это показывает, что эти люди приезжают сюда не для того, чтобы злоупотреблять системой».

Однако в МВД до сих пор нет уточненных данных о количестве военных беженцев из Украины, которые остались в Чехии и не уехали дальше на запад. И это несмотря на то, что с конца мая запущена европейская система обмена информацией о беженцах, откуда и были обещаны цифры.

«Еврокомиссия уложилась в срок, но сначала туда вносят данные страны, не имеющие такого количества беженцев, как Польша или Чехия. Мы только в конце очереди», — сказал Ракушан, добавив, что данные должны быть доступны в ближайшее время.

В ходе пресс-конференции представители некоммерческого сектора призвали Чехию сосредоточиться на реальной интеграции беженцев в общество.

«Сюда часто приезжают сильные, смелые люди с большим багажом знаний и компетенций. В наших силах создать им условия для развития здесь своих талантов. Решат ли они остаться или вернуться в Украину», — рассказала Андреа Крчова, директор Консорциума НПО, работающих с мигрантами.

Источник: seznamzpravy.cz

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