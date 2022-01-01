У мэрии Брно проходят протесты из-за беженцев и строительства ограждений от наводнений

Сегодня с утра перед ратушей Брно проходит демонстрация. Одна группа протестующих хочет привлечь внимание к бедственному положению цыган-беженцев из Украины, для которых возле вокзала город поставил палатку. Вторая группа призывает прекратить подготовку к постройке ограждений на реке Свитава из-за опасений, что они потеряют часть своей собственности из-за экспроприации.

Люди на Доминиканской площади у входа в ратушу стали собираться уже в семь утра. Около десятка людей скандировали лозунги, написанные на плакатах. Среди них, например, «Все мы люди, давайте относиться друг к другу по-человечески», «Солидарность без разделения», «Мужья воюют за Родину, а жены спят на земле с детьми» или «Стоп избирательной солидарности». По мнению протестующих, правительство Чехии может похвастаться образцовым подходом к беженцам из Украины, но именно беженцам-цыганам в Чехии не рады.

В Брно беженцы-цыгане появились на главном железнодорожном вокзале несколько недель назад. Южноморавский край объяснил это тем, что они отказались от предложенного жилья, поэтому город предложил им разместиться в жиденицких казармах на несколько дней. Однако со временем беженцы вернулись на станцию. Поэтому муниципалитет поставил для них палатку возле вокзала.

Другая протестующая группа, которая опасается, что потеряет часть своей земли, во время постройки ограждений на Свитаве, тоже принесла плакаты с лозунгами. Один из них гласит «Экспроприация в личных интересах = воровство».

Войтех Шпрдлик ранее заявлял от имени группы, что жители Маломержицкого и Обржанского районов требуют остановить бессмысленную, по их мнению, подготовку к строительству. По его словам, такие меры нужны, в первую очередь, застройщику, который владеет территорией в пойме реки и не может на ней строить без плотины, в то время, как остальным людям из-за этого грозит экспроприация.



Источник: ceskenoviny.cz

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