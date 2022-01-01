В Жижковскую телебашню ударила молния, повредив систему освещения для самолетов

Удар молнии во время грозы 20 июня повредил систему авиационного освещения на Жижковской телебашне в Праге. Из-за сбоя передатчик не мог переключиться с дневного режима на ночной, поэтому всю ночь огни горели с повышенной интенсивностью.

Воздушному движению ничего не угрожает. Компания должна починить освещение во вторник, сообщает Чешское телевидение.

«Молния повредила авиационное освещение, которое ночью переключается в режим низкой интенсивности», — объясняет Саймон Шимон из мэрии Праги 3. В вечернем режиме свет оставался мерцающим, и его было хорошо видно ночью.

«Больше ничего не повреждено, башня в полном порядке. Опасности для жителей и воздушного движения нет», — добавила Анна Тумова, пресс-секретарь Чешской радиосвязи.

Молния не впервые попала в Жижковский передатчик. Башня по высоте значительно превосходит окружающие здания, а ее металлическая конструкция притягивает молнии, поэтому здание иногда служит гигантским молниеотводом.

Передатчик высотой 216 метров является самым высоким зданием в Праге, а также самой высокой стабильной точкой города на высоте 474 метра над уровнем моря. Жижковская телебашня была построена между 1985 и 1992 годами по проекту архитектора Вацлава Аулицкого.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz