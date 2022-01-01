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В Чехии женщина украла две бутылки водки в магазине и на месте почти всё выпила

В Чехии женщина украла две бутылки водки в магазине и на месте почти всё выпила

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Kochy
22 июня
10:40
161
Курьезную кражу водки стоимостью 550 крон расследуют полицейские в Остраве. Женщина (44 года) взяла с полки две бутылки водки и почти все выпила в магазине, не заплатив за товар.

В Чехии женщина украла две бутылки водки в магазине и на месте почти всё выпила

Охранник магазина заметил женщину, подозрительно передвигающуюся среди полок с алкоголем.

«Затем она взяла с полки две бутылки водки Amundsen, открыла их и выпила большую часть содержимого бутылок на месте. После короткой дегустации она оставила бутылки на месте и ушла из магазина, не заплатив», — рассказал пресс-секретарь полиции Йиндржих Маху.

Женщине был сделан тест на наличие алкоголя в крови, который показал 4,51 промилле.

«В связи с сильным опьянением полиция вызвала скорую помощь, которая доставила женщину в больницу», — сказал пресс-секретарь. Полиция направит дело в административное производство.

По словам Маха, подобные случаи распития краденого алкоголя в магазинах полицейские фиксировали и раньше. Например, в мае прошлого года мужчина (46 лет) выпил почти целую бутылку водки в одном из магазинов Остравы, а затем уснул в магазине.

В июле женщина (41 год) украла вино прямо в магазине, положила недопитую бутылку в сумку и прошла через кассы, не заплатив.

Источник: novinky.cz



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