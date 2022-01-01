Чешским компаниям не хватает IT-специалистов, поэтому просят разрешить нанимать проверенных россиян и белорусов

Компаниям не хватает высококлассных специалистов, поэтому они призывают правительство Чехии не применять принцип коллективной вины и допустить к работе в Чехии экспертов из России и Беларуси, уважающих западные ценности. Сейчас все эти люди не могут получить визы.

Чешские компании обращаются к правительству с просьбой дать добро на трудоустройство ведущих российских и белорусских специалистов, которые хотят здесь работать и разделяют демократические ценности.

Специалисты из этих стран не могут сейчас приехать в Чехию до марта 2023 года. Правительство премьер-министра Петра Фиалы запретило выдачу виз после того, как Россия развязала войну с Украиной при поддержке Беларуси. Однако, по мнению компаний, это излишне ослабляет чешскую экономику.

«Чешская экономика все больше зависит от иностранных работников. Особенно критическая ситуация сложилась в сфере информационных технологий. Многие чешские технологические компании полагаются на таланты с Восточной Европы, включая Россию и Беларусь. Однако теперь они не могут переехать в Чехию. Хотя эти люди не очень большая группа иностранцев в Чешской Республике по сравнению с другими национальностями, и трудно оценить, сколько из них было бы заинтересовано в приезде, жаль упускать такую ​​возможность. В основном это образованные, высокооплачиваемые сотрудники, в которых нуждаются чешские компании и чешская экономика», — говорит Тереза ​​Каван Климешова, партнер налогового и юридического отдела консалтинговой компании Deloitte ČR.

Аналогично смотрит на ситуацию и сотрудник отдела кадров компании Applifting, в которой молодые специалисты разрабатывают различные приложения. В штате из примерно 140 человек около трети — иностранцы, например, украинцы, русские, испанцы, словаки и узбеки. В компании считают, что разноплановая команда, состоящая из опытных специалистов из разных стран, приносит пользу не только компании, но и клиентам, так как позволяет взглянуть на проблемы с разных точек зрения.

Неважно откуда приехал человек, если он талантлив

«Когда находишь одарённого человека, неважно, откуда он, важно его заполучить в свою команду, и упустить такой шанс очень обидно. Само собой разумеется, что таких кандидатов нужно проверять с точки зрения безопасности, но отвергать всех без разбора? Мне не понятно почему. Мы нашли двух талантливых людей в России и хотели их нанять, но так как это было невозможно, сотрудничество сорвалось. Жаль, что так получилось, и что это наносит ущерб экономике», — считает Яна Прохазкова, которая заботится о комфорте сотрудников Applifting.

Согласно прошлогоднему опросу, проведенному Coding Bootcamp Praha и Techloop, на чешском рынке не хватает примерно 14 000 IT-специалистов, поэтому компании уже давно ищут сотрудников и за границей. Аналогичным образом борются с нехваткой специалистов и другие европейские страны, поэтому существует довольно большая конкуренция при международном наборе специалистов.

«Если мы хотим дестабилизировать Россию и Беларусь, мы должны сделать все возможное, чтобы их лучшие "умы" перебежали к нам и остались здесь работать» — ЯРОСЛАВ РЖАСА, ОСНОВАТЕЛЬ ABRA SOFTWARE

И если Чехия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия по-разному ограничивают выдачу виз россиянам и белорусам, то Франция, Германия, Италия и Нидерланды не создают таких препятствий, а белорусы и россияне могут ездить туда работать на них без проблем. Согласно некоторым источникам информации с рынка труда, Ирландия даже массово перевозит на свою территорию российских специалистов из крупных технологических компаний, таких как Oracle или Google, которые закрыли свой бизнес в России.

Как еще ослабить режим Путина

Основатель Abra Software также не понимает категорического отказа российским и белорусским специалистам в доступе на чешский рынок труда. «Многие высококвалифицированные молодые люди из этих стран идеологически близки нам и пытаются сбежать от тамошнего режима. Они — лучшее, что мы можем заполучить. Если мы хотим помочь дестабилизировать эти государства изнутри, мы должны сделать все возможное, чтобы сюда перебежали работать их «умы». Подобно тому, как сотни тысяч русских бежали в Европу в начале 20 века от большевиков. Мы должны оценивать каждого по отдельности и отказаться от принципа коллективной вины», — говорит Ярослав Ржаса.

По его словам, Чехия должна поступить так же, как США в начале прошлого века, при приеме иностранных рабочих, т.е. разрешить выдачу виз, создать центры отбора соискателей, где они смогут подтвердить свою квалификацию, рассказать о ценностях и сообщить о состоянии здоровья.

«Это лучшее, что мы могли бы сделать, чтобы ослабить Путина», — считает основатель компании по разработчике программного обеспечения, которая помогает, например, автоматически управлять складами, обрабатывать заказы, регистрировать недвижимость, вести бухгалтерский учет и развивать интернет-магазины.

Ева Дрликова, менеджер иммиграционного отдела Deloitte Advisory, согласна: «Работодатели могут смотреть на другие зарубежные рынки при найме сотрудников, но, учитывая, что процесс иммиграции в Чехию медленный и сложный, а конкуренция с другими странами ЕС велика, было бы хорошо, чтобы Чехия внедрила систему выявления высококвалифицированных сотрудников. Например, можно использовать балльную систему, которая работает в других странах. Это сделало бы все проще и быстрее для всех», — говорит Дрхликова.

Эффективная и гибкая система поможет и начинающим техническим стартапам, для которых опытные «айтишники» — основное условие быстрого развития бизнеса. Портал вакансий StartupJobs, ориентированный на поиск технических специалистов, имеет многолетний опыт решения проблем с отсутствием «айтишников» на чешском рынке и их поиском за границей.

«Мы замечаем, что сейчас на позиции разработчиков претендует все больше кандидатов из России, Белоруссии и Украины. Но на самом деле нанять кандидата именно из Украины чрезвычайно сложно — все происходит чрезвычайно долго, учреждения растеряны и не могут подстраиваться под ситуацию. В целом весь процесс трудоустройства человека не из ЕС очень сложен и занимает много времени. В крупных компаниях есть специалисты, которые разбираются в вопросе. Однако, если компания делает это впервые и не знает, что и как, текущая ситуация практически безвыходная. Как правило, стартапы предпочитают этих проблем полностью избегать», — констатирует основатель портала StartupJobs Филип Микщик.

Задержки при оформлении

Компании также указывают на то, что сталкиваются с большими административными задержками в подтверждении виз для россиян и белорусов, которые уже работали здесь до войны в Украине. Например, с этим борется компания Actum Digital, которая создает технологические платформы для компаний, связывающие их с клиентами и третьими лицами. Еще до войны в Украине компания нанимала иностранных рабочих из разных стран. Но когда она захотела перевести фронтенд-разработчика из Беларуси из одной своей компании в другую, то наткнулась на трудности:

«Он работал в другой нашей компании, Yachting.com, и мы планировали нанять его на постоянную работу в Actum. Однако в настоящее время мы находимся в ситуации, когда ждем продления его рабочей визы. Заявка лежит в министерстве уже почти два месяца, и администрация затягивает время, которое можно было бы занять работой над проектами для нашей компании», — жалуется Пливова.

По ее словам, в другой их компании, Actum X, уже давно работает российский работник, и ему отказали в продлении визы, поэтому он тоже не может работать над текущими проектами. «Мы подали апелляцию, потому что не видим причин, по которым у него не должно быть одобренного заявления в ситуации, когда он хочет работать. Для нас не имеет значения национальность. Мы — коллектив квалифицированных людей, которым нравится их работа, и мы стараемся максимально их поддерживать», — добавляет Пливова.

Applifting столкнулся с похожей проблемой. «У коллеги из России, которая начала работать у нас до ковида, в мае закончилась рабочая виза. Подача заявления на новую была очень сложной, потому что посольство на какое-то время приостановило прием заявлений. Когда их снова разрешили, то возникли огромные очереди, где люди ждали целый день и все равно не могли попасть внутрь. Теперь мы ждем одобрения заявки и не знаем, какие еще требования к ее контракту нужно задокументировать и когда», — описывает сложности Яна Прохазкова.

По ее словам, проблема еще и в том, что непонятно, что будет с украинскими беженцами, которые благодаря визе защиты получили свободный доступ на чешский рынок труда на определенный период.

«Мы не знаем, что будет дальше, поэтому не можем планировать следующие шаги. Нам неприятна эта неопределенность, но еще хуже украинцам, которые приехали к нам работать после начала войны. Мы можем только заверить их, что когда правительство решит, что будет дальше, то мы все уладим. Однако, пока нет полной ясности, они будут переживать. Было бы полезно, если бы правительство сказало, как оно будет дальше справляться с ситуацией», — говорит сотрудник отдела кадров Applifting.

С этим согласен и руководитель кадровой компании Maxin's Group. «Всем сторонам — бизнесу, беженцам и кадровым агентствам — было бы очень полезно, если бы правительство изложило сценарий того, что произойдет дальше. Это именно то, что нужно всем для урегулирования ситуации», — говорит Роман Кучера, имеющий почти двадцатилетний опыт трудоустройства иностранцев на словацком и чешском рынках труда.

Безопасность на первом месте, русским не повезло

МВД пытается успокоить общественность и украинских беженцев.

«Решение о продлении статуса временной защиты зависит от координации внутри ЕС. Но сама Директива о временной защите допускает почти автоматическое продление от шести месяцев до одного года, при условии, что война продолжается. Если причины для предоставления временной защиты сохраняются и после этого, продление возможно еще на один год», — говорит Хана Мала из пресс-службы министерства.

Что касается занятости россиян и белорусов, то отечественные работодатели, вероятно, не могут рассчитывать на улучшение в ближайшем будущем.

«Мы сейчас не планируем каких-либо изменений. Это война, речь идет о нашей безопасности, и мы должны избегать любого риска, связанного с действиями российских спецслужбы на территории ЕС. В силе остается то, что граждане России и Беларуси могут подавать документы на долгосрочные визы по программе "Гражданское общество"», — сказал SZ Byznys министр иностранных дел Ян Липавский.

Гражданское общество (Občanská společnost) — это программа, которая позволяет выдавать визы людям, которые борются за свободу и права человека, подвергаются преследованиям в своей стране и находятся в опасности со стороны государственной власти, поэтому им необходимо покинуть свою страну.



Источник: seznamzpravy.cz

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