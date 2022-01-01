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В Праге автомобиль BMW вылетел на повороте за ограждение, водитель в больнице

В Праге автомобиль BMW вылетел на повороте за ограждение, водитель в больнице

Партнер рубрики:
Kochy
28 августа
16:10
469
В субботу вечером водитель автомобиля BMW на большой скорости вылетел на повороте с дороги ведущей из района Богнице к Пражскому зоопарку. Автомобиль перевернулся на бок и оказался за стальным ограждением. Пострадавшего водителя на машине скорой помощи доставили в больницу.

Авария произошла около 21:00, водитель ехал из Богнице в сторону Трои. По неизвестным причинам он въехал на автомобиле в ограждение и перевернулся.

На место прибыли пожарные, полиция и медики. Пожарные передали водителя спасателям, которые после оказания первой помощи доставили его в больницу. Полиция перекрыла дорогу в обоих направлениях.

Затем пожарные вернули перевернутый автомобиль на дорогу с помощью специальной техники.

Обстоятельства и причина аварии выясняет полиция.

Источник: novinky.cz





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