«В 7 лет призналась, что не ощущает себя девочкой». Трансгендерных и небинарных детей в Чехии стало больше. Часть 1

Количество случаев, когда ребенок рождается одного пола, но ощущает себя иначе, в период с 2010 по 2020 год увеличилось почти в восемь раз. Четыре семьи из Чехии рассказали, как они научились принимать новую личность своих детей.

Кто такие трансгендеры? Трансгендер (сокращенно транс) — это человек, чей фактический пол не соответствует тому, который был присвоен ему при рождении. К ним относятся транс-женщины, то есть женщины, которые при рождении были идентифицированы как мужчины, но позже поняли, что таковыми не являются; а также транс-мужчины, то есть мужчины, которые были определены как женщины при рождении, но не идентифицируют себя с этим полом. Сдвиг в терминологии с использованием слова «гендер» указывает на социальное восприятие роли пола или гендера, а не на биологическую данность, которую можно изменить чисто хирургическим или гормональным путем.

Марек родился девочкой, но с детства вел себя как мальчик, предпочитая «мужские» игры, такие как машинки и т.д. В то время семья не думала, что он может быть транс-ребенком.

«Когда однажды мама пришла забрать меня из детского сада, воспитательница сказала ей, что я весь день играл в пожарного», — говорит он.

Будучи девочкой, он часто говорил о себе в мужском роде. Позже семья обнаружила, что когда их дочь играла с незнакомыми детьми, то вела себя как мальчик. В первом классе все знали его как девочку, но Марек подстригся, отказался от сережек и носил только спортивную или мальчишескую одежду.

«Затем он начал все больше и больше говорить о том, что хочет быть мальчиком. Это достигло кульминации в возрасте семи лет, когда он признался, что хочет умереть. И что если бы он мог родиться заново, то только в роли мальчика. Я начала понимать, что это уже не игра», — описывает Новакова.

Так начался период, когда семья стала посещать психологов и врачей.

«Встреча с доктором Фифковой подтвердила мне, что это не игра. Один из моих профессоров в колледже — трансгендер, и он подтвердил, что дети осознают свой пол с раннего возраста. И если он это утверждает, значит, так и есть», — объясняет она.

Ее сын сам выбрал мужское имя. «Примерно в семь лет я начал называть себя Ондрой, затем Алексом и, наконец, Мареком», — вспоминает мальчик.

Старшая сестра первой обратилась к нему в мужском роде.

«Она прекрасно к этому отнеслась. Окружающие говорили, что я сумасшедшая. Но фраза “Я хотел бы умереть” испугала меня. Мне пришлось с этим смириться», — описывает Новакова начало трансперехода.

Большинству родителей трудно принять новую идентичность своих детей.

«Я долго с этим боролась. Прошло около года с тех пор, как я смогла воспринимать его как мальчика, и полгода с тех пор, как я начала думать о нем, как о мальчике, в прошедшем времени. Когда я говорила о нем как о новорожденном, то долго еще говорила, как о девочке», — объясняет Новакова.

На так называемый «каминг-аут», то есть открытие своей гендерной идентичности окружающему миру, Марек отважился во время прошлогодних каникул. «Он решил, что хочет вести себя как мальчик, еще в школе. Мы с учителем договорились, что расскажем остальным. Сначала мы рассказали родителям на собрании класса, я позволила им задать интересующие вопросы. Только после этого мы поделились этим с детьми», — описывает она.

Большинство одноклассников хорошо отреагировали на новость: уже в первой половине учебного года его приглашали на дни рождения одноклассники-мальчики.

И все же издевательств он не избежал.

«Два мальчика с этим не смирились и издевались надо мной. Меня травили в первом и втором классе. Однажды, когда мы пошли на детскую площадку во время продленки, меня остановили эти двое, сказав, что побьют меня. В других случаях они притворялись, будто бы я заразен, и закрывались от меня бумагой», — рассказывает десятилетний мальчик.

«Но все к этому привыкли. Иногда учитель ошибается в обращении, но в остальном все в порядке. Я знаю детей, которым пришлось хуже. Одному мальчику запретили инъекции для остановки», — говорит Марек.

Специальные инъекции помогают приостановить половое созревание. Таким образом ребенок получает время, чтобы пожить в гендере, в котором он чувствует себя комфортно.

Данный шаг обратим и позволяет взять время на размышление, не предпринимая радикальных шагов. Однако блокадная терапия несет определенные риски, связанные с нарушением скелетно-мышечного механизма. Тем не менее она может дать большое преимущество детям, которые решат пройти операцию по смене пола во взрослом возрасте.

«Когда у ребенка нет пубертатных физических изменений, требуется меньше хирургического вмешательства. Например, будет исключена мастэктомия, то есть удаление молочной железы», — добавляет Петр Вайс, клинический психолог из Общества сексологов.

Если спустя несколько лет Марек не передумает насчет своей гендерной идентичности, он, вероятно, пройдет гормональную терапию. Новакова понимает, что это серьезное вмешательство в организм, но, по ее словам, преимущества явно перевешивают.

«Я думаю, что угроза самоубийства гораздо хуже. Когда у вас диабетик, вы же не запрещаете ему принимать гормоны. Получилось так, что тело развилось иначе, чем заложено в психике. И либо у меня будет несчастное существо дома на антидепрессантах, либо мы ему поможем», — поясняет она.

«Некоторым людям это невозможно объяснить. Трансгендерные дети впадают в депрессию, причиняют себе вред или пытаются покончить жизнь самоубийством. Я либо буду настаивать на том, что это девочка, и она скоро умрет, либо приму мальчика, чтобы он был счастлив. Для мамы выбор очевиден».



Источник: seznamzpravy.cz

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