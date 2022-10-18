Российский бизнесмен с чешским гражданством Григорий Бубнов: Россия становится новой КНДР.

Григорий Бубнов был одноклассником и деловым партнером Александра Перепиличного, который умер десять лет назад недалеко от своего дома в Англии из-за подозрения на отравление. Бывший крупный российский финансист Бубнов в интервью Seznam Zprávy объясняет свои связи, которые ведут к загадочно погибшему свидетелю по всемирно известному делу Сергея Магнитского. Бубнов считает, что свидетель жив.

Фото: investigate.cz

Он владел банком и инвестиционными компаниями, на кону которых стояли сотни миллионов долларов. В то время его деловыми партнерами были не только видные российские бизнесмены, но и люди, впоследствии загадочно погибшие. Как, например, адвокат Александр Перепиличный, сыгравший важную роль в деле вокруг замученного адвоката Сергея Магнитского.

Григорий Бубнов начал переезжать в Прагу около 15 лет назад, а пять лет назад получил чешское гражданство. Над его деловым прошлым витают знаки вопроса, особенно из-за связи с неоднозначными российскими фигурами на границе между бизнесменами и агентами.

Редакция Seznam Zpráv встретилась с Григорием Бубновым в холле одной из гостиниц в центре Праги, и российский бизнесмен дал интервью.

Хотя он казался довольно нервным, выкуривая одну электронную сигарету за другой, у него манера разговорчивого человека, который достаточно разбогател в России в дикие времена, чтобы позже он мог позволить себе переехать на Запад.

Он утверждает, что чешские власти или спецслужбы никогда не обращались к его прошлым связям с ним. Войну на Украине он описывает как катастрофу. Он говорит, что помогает украинским беженцам материально, но на прямой вопрос, является ли Путин военным преступником, отвечает неохотно. Он заявляет, что боится, чтобы это не поставило под угрозу оставшуюся в России часть его семьи.

Григорий Бубнов (52)

Родился в Москве, сейчас живет в Праге, гражданин Чехии.

Выпускник Московского физико-технического института, где изучал прикладную физику и математику.

Его однокурсником, а впоследствии и давним деловым партнером был покойный российский бизнесмен Александр Перепиличный.

Основал, а с 1999 по 2010 год был основным акционером российского банка «Пушкино». Также работал в Ист Бридж Банке, Русском Коммерческом Банке и финансовой компании Financial Bridge.

В прошлом он также упоминался как ректор Московского технологического института — молодого российского вуза (основан в 1997 г.) с уклоном на технологическое образование и дистанционное обучение (в период с 2011 по 2020 г. также имел филиал в г. Прага).

Он также ведет бизнес в Чешской Республике с середины 90-х годов.

Помимо прочего, он является мажоритарным владельцем компании Wild Stone International, занимающейся производством и продажей каменной плитки.

Последние пять лет вместе с бизнесменом Александром Ручевым занимается жилищным строительством ( VLK development и G2 group) в Праге.

Согласны ли вы с мнением, что Владимир Путин — военный преступник?

Я против любой войны. Я здесь помогаю украинским беженцам с маленькими детьми. Я также пожертвовал деньги, чтобы помочь Украине. Спросите у моих друзей, они вам расскажут.

Путин - военный преступник?

Скажу так - я не голосовал за Путина как за президента. Его правление в России было, по сути, причиной того, что я уехал из России в Чехию. Вместе с Путиным к власти пришли его деловые друзья, при путинском режиме коррупция сильно выросла.

Можете ли вы рассказать больше о войне России на Украине?

То, что происходит, ужасно, это буквально катастрофа. Как и любая другая война. Кроме того, я до сих пор переживаю за часть семьи в России.

Москва перестала быть безопасным местом

Когда вы уехали из России в Чехию?

Это было в 2007 году.

Почему?

Постепенно до меня начало доходить, что наша страна движется не в том направлении. Москва перестала быть безопасным местом для жизни моих детей. Водитель стал возить моих детей в школу. Я хотел, чтобы они выросли в безопасной стране, где, например, им не нужно было бы бояться пользоваться общественным транспортом.

Вы начинали свой бизнес здесь тогда?

С 1995 года я основал компанию в Чехии. Три года спустя я построил дом в Праге. В начале тысячелетия, в 2001 и 2002 годах, мы инвестировали в строительство завода по производству каменной плитки и мощения в Сланах. Это отличная компания, мы, наверное, лучшие в стране в своей области, наш бизнес растет по всей Европе. Последние семь лет или около того я сосредоточился на развитии, особенно на инвестициях в строительство арендного жилья. Вы сами видите, что я постепенно отодвигал свою предпринимательскую деятельность от России, там было просто небезопасно, как для жизни, так и с точки зрения нормального бизнеса.

Что касается девелоперских проектов, то, по нашей информации, речь идет о строительстве в пражских районах Смихов и Палмовка. Это так?

Да. У меня есть еще один проект, но я не хочу сейчас о нем говорить, потому что мы его еще готовим. Мы не хотим ничего раскрывать из-за конкуренции, которая в Праге тоже очень сильна.

Вы тесно работаете с Александром Ручевым, который стал крупнейшим застройщиком жилья в России. Как вы вышли на связь?

Мы одноклассники, что сблизило нас. Он был крупным девелопером в России, но у него не было партнера из окружения Путина. Там он попал под давление и был вынужден продать свою группу путинистам.

Никто не спрашивал

Когда вы подали заявление на получение чешского гражданства?

В 2015 году я получил чешское гражданство спустя полтора года.

МВД или спецслужбы спрашивали вас о ваших деловых связях в России?

Нет, но я, конечно, и сам не могу этого знать.

Интересовались ли власти Чехии, например, владельцами банка «Пушкино».

Я продал свою долю в банке еще в 2010 году, задолго до того, как подал заявление на получение гражданства.

Вы получали вопросы о работе в Банке Пушкино, Банке Ист Бридж, Русском коммерческом банке или Financial Bridge?

Нет, на мой взгляд, у властей не было причин спрашивать об этом.

Перепиличный? Он был нашим важным клиентом

Учитывая, какая информация появлялась в прошлом, нельзя не чувствовать, что компании, в которых вы раньше работали, сформировали систему отмывания грязных денег в России. И если бы не Сергей Магнитский, этого бы никогда не было.

Это не так. Но правда — я уже говорил об этом — ситуация в российском бизнесе в 90-е годы была очень сложной. В то время почти вся Россия отмывала деньги. Это была своего рода специфика бизнес-среды финансового сектора. Кто-то отмывал государственные деньги, кто-то незаконно нанимал людей, а кто-то скрывал прибыль от налогообложения.

Можете ли вы описать свои тесные контакты с бизнесменом Александром Перепиличным, погибшим при загадочных обстоятельствах в 2012 году в Лондоне?

Это очень простая история. Мы закончили одну школу, учились в престижном Московском физико-техническом институте. Мы познакомились в начале 90-х. Мы давно не общаемся. Примерно в 2001 году он присоединился к нашей инвестиционной компании Financial Bridge в качестве клиента. Сашу интересовала маржинальная торговля на фондовых рынках. В распоряжении Перепиличного был большой портфель на сумму около 100 миллионов долларов. Он был нашим важным клиентом, затем в 2004 и 2005 годах стал партнером компании. Я предложил ему купить половину активов компании, он принял предложение, и мы стали партнерами.

А потом вы постепенно поругались?

Проблема была в том, что Саша делал большие ставки на акции «Газпрома». Примерно в 2006 году «Газпром» стал одной из самых дорогих компаний мира на фондовых рынках. Я сказал ему, что руководство «Газпрома» коррумпировано, что стоимость акций «Газпрома» может быстро рухнуть. Мне не удалось убедить его избавиться от акций «Газпрома». Он слишком рисковал.

Как вы пытались убедить его пересмотреть стратегию?

В 2008 году я снова попросил его больше не покупать акции «Газпрома». Но было поздно — в августе 2008 года Россия вторглась в Грузию и стоимость акций начала падать, что тут же подтвердил мировой финансовый кризис и крах Lehman Brothers. В итоге стоимость всей нашей компании упала, мы потеряли капитал компании. Проблема была в том, что компания Financial Bridge была финансово связана с банком «Пушкино», поэтому произошла общая дестабилизация. Я пытался спасти компанию как мог, но в конце концов у меня не было другого выбора, кроме как избавиться от своих акций.

Какая у вас была доля в банке “Пушкино”?

Я был крупнейшим акционером и владел примерно 30 процентами акций банка. Мы основали его вместе с однокурсниками во главе с Александром Семеновым.

Последний раз я видел его в аэропорту.

Российская журналистка Анастасия Кириленко рассказала нам о вас, что «Бубнов подал в суд на Перепиличного из-за долга. По словам адвоката Сергея Магнитского, Перепиличному угрожали оружием люди, действовавшие от имени г-на Бубнова». Вы угрожали ему?

Я принципиально отвергаю это, это неправда, и это не мой стиль. Он был должен пушкинскому банку около пяти миллионов долларов, я хотел, чтобы он их вернул. Он сказал мне, что не о чем беспокоиться, так как его активы за границей обеспечены. Я вежливо спросил его, что банку нужны деньги обратно, потому что у него проблемы с ликвидностью.

Что значит вежливо?

Мы встречались раз в две-три недели, обсуждали решения. Это было сумасшедшее давление, я даже консультировался по ситуации с психиатром, не знал, как подойти к Саше во время переговоров. Он все время обещал мне, что вернет деньги. В последний раз я его видел на Рождество 2009 года в московском аэропорту в его машине, когда у него уже была своя охрана. Он сказал мне, что уезжает на Новый год за границу, но что все будет хорошо, что он вернет деньги. Это был декабрь 2009 года, и это был последний раз, когда я видел Сашу.

Затем Перепиличный обратился к британскому правительству с заявлением, что предоставит им доказательства того, как деньги отмываются в России. Но это абсурд, потому что Саша был одним из тех, кто отмывал деньги.

Говорил ли вам когда-нибудь Перепиличный о сотрудничестве с Сергеем Магнитским, который первым обратил внимание на миллиардные махинации за счет российской казны и фонда Hermitage Capital?

Но у меня есть одно важное напоминание об этом. Документы, обнародованные Магнитским, показали, что Александр Перепиличный участвовал в схеме по отмыванию денег, первоначально поступивших из государственного бюджета России. Однако именно Перепиличного воспринимали как человека, который помогал Магнитскому с получением доказательственных документов.

Часть денег, указанных Магнитским, оказалась в вашем пушкинском банке?

Нет.

Однако эта схема, которую мы получили от наших источников, близких к группе Магнитского, свидетельствует о том, что деньги утекали через структуры непрозрачных компаний в ваш пушкинский банк.

(Берет схему в руку и несколько минут читает ее.) Нет, я такое вижу впервые в жизни, для меня это ничего не значит.

Схема движения российских денег через офшорные структуры из дела, освещенного Сергеем Магнитским. Деньги должны были утекать в банк «Пушкино», совладельцем которого до 2010 года был Григорий Бубнов (нижний ряд).

Я был вынужден продать банк еще в 2010 году. Точка. Я не занимался этим дальше. Я продал его вместе с дебиторской задолженностью, и поэтому после того, как я ушел, я был должен деньги банку, в котором я больше не работал.

Александр Перепиличный скоропостижно скончался ровно десять лет назад, в ноябре 2012 года, перед своим домом в Англии с подозрением на отравление. Вас беспокоит его необъяснимая смерть?

У меня есть теория заговора на этот счет. В 2013, может быть, в 2014 году ко мне обратился корреспондент Би-би-си. Мы встретились в Москве. Я сказал ему, что по поведению он больше похож на агента MI16. Мне не приходит в голову, что между предполагаемой смертью Саши и публикацией о его смерти прошло целых две недели. Все эти обстоятельства наводят меня на мысль, я не верю, что Саша мертв.

Почему?

Это просто моя теория. Я просто думаю, что он заключил сделку с политиками в Лондоне - я дам вам информацию об отмывании денег в России, вы дадите мне политическую защиту. Для этого ему нужно было создать убеждение, что его жизнь в опасности. Он получил это благодаря ярлыку, что он сотрудничал с Магнитским в разоблачении российской коррупции. У меня нет сомнений в убийстве Литвиненко, но способ объявления смерти Перепиличного меня не убедил.

Ехать сейчас в Россию было бы опасно

Когда вы в последний раз были в России?

(задумывается) В этом июне, после того, как разразилась война. Моя мама умерла в прошлом году, она жила в квартире, которая принадлежала мне, и я передал ее своей сестре. Я постепенно пытаюсь избавиться от всех своих активов в России.

Вы бы сейчас поехали в Россию?

Это было бы опасно. Происходит мобилизация и применяются жесткие репрессии. Я хотел поехать в Россию, чтобы навестить своих родственников, на могилы родителей, но сейчас не могу этого представить.

Вас беспокоит будущее России? Не станет ли она Северной Кореей – страной, из которой трудно будет уехать и трудно жить?

Да, меня действительно это беспокоит.

Как вы в последнее время восприняли заявления президента Чехии Милоша Земана и его окружения, которые до начала войны на Украине притворялись другом президента России Путина?

Я не думаю, что президент Земан был бы таким другом Путина. У меня сложилось впечатление, что он хотел успокоить международную ситуацию после Крыма и уменьшить влияние санкций на чешский бизнес. Я думаю, что за пророссийской политикой Земана стояли в какой-то степени интересы бизнесмена Келлнера в России.

Источник: seznamzpravy.cz