Чехи переучиваются на айтишников и зарабатывают в несколько раз больше, чем на прежней работе

Врач, юрист, бариста, звукорежиссер и тренер — все они решили сменить первоначальную профессию, переквалифицировались в IT-специалистов и сейчас зарабатывают в несколько раз больше.

Чехи адаптируются к цифровому веку, и многие из них меняют свою основную профессию. В информационные технологии идут и те, кто раньше зарабатывал мозгами, и те, кто трудился физически. Более половины из них имеют среднее образование, треть — высшее, но есть и люди с начальным образованием или, наоборот, доктора наук. Это следует из исследования Green Fox Academy — интенсивных курсов программирования, которые в этом году выпустили 40 000 новоиспеченных программистов.

«В аудиториях курсов переподготовки в IT-специалистов можно найти самых разных людей, которые работали в различных сферах. Но, как показывает опрос, большинство из них, а именно 72%, — представители интеллектуальных профессий. 26% из них работали физически, а остальные 2% никогда не работали. Это молодые люди, которые отправились в буткемп сразу после окончания школы или университета», — говорит Павла Араудо, директор по образованию в компании.

На курсы чаще всего записываются люди из области гастрономии, то есть той отрасли, которая наиболее сильно пострадала от ковида. Процветанию сферы не способствуют и нынешний рост цен на энергию и сырье.

Симона Рейдугова, например, до того, как пойти на курсы, работала в кафе. Однако пандемия способствовала его закрытию, и девушке пришлось искать новый заработок. Когда клиентов стало совсем мало, она решила, что после изучения биологии и медицины, а также трехлетнего опыта работы в кафе она сможет вернуться к тому, что ей нравилось с детства, — компьютерам.

Сначала она пыталась обучаться самостоятельно по видеороликам на YouTube и упражнениям из различных приложений, но потом поняла, что ей нужен план и преподаватель, поэтому она записалась на курс.

«Это был на тот момент лучший выбор из возможных. Правда, первые две недели были трудными, но в тот момент, когда я поняла логику, лед тронулся. После этого все стало проще», — говорит девушка, которая сейчас работает младшим программистом в Rohlík.cz.

Другими областями, из которых люди уходят в IT, являются транспорт, логистика, административная работа, торговля, инженерия и реклама. Ученые, рабочие, художники, журналисты и строители также интересуются работой в сфере информационных технологий.

«Например, у нас есть выпускник, который работал в семейном бизнесе по продаже овощей и фруктов, но потерял все заказы во время пандемии и поэтому пришел к нам. Кроме того, был еще учитель, которому не нравилась чешская система образования и подход к обучению в начальной школе. Был также личный тренер, который не мог проводить тренировки во время ковида. Звукорежиссер, который решил переучиться на IT-специалиста, и врач-рентгенолог, который имел дело с современными приборами, специальным программным обеспечением и базами данных обследований и интересовался, как работают и создаются все технологии», — рассказывает Араудо из Green Fox Academy.

Йиржи Халбрштат из рекрутинговой группы ManpowerGroup подтверждает, что люди уходят в IT даже с благополучных мест работы.

«Наш штатный юрист уволился, чтобы учиться в университете на IT», — говорит менеджер по маркетингу и подбору персонала.

Менеджер компании STEP IT Academy, которая открыла курсы IT в Украине в 2000-х и переехала в Чехию шесть лет назад, подтверждает, что почти каждый может изучить IT, если действительно заинтересован в этой области.

«К нам чаще всего обращаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Это и те, кто уже интересовался IT ранее, и люди „с улицы“. Даже среди работников с завода есть способные ученики. Обучение программированию похоже на изучение иностранного языка. Любой, кто действительно хочет, выучит язык программирования, независимо от первоначальных данных», — говорит Ондржей Нойшль.

Согласно опросу, мотивы, побуждающие чехов переходить в IT, разные. Четыре человека из десяти имеют среднее образование, но не имеют определенной специализации, поэтому хотят инвестировать в учебу в перспективном направлении.

Около трети признаются, что выгорели на прежней работе и нуждаются в переменах, 13% выпускников IT-курсов заявляют, что не смогли найти хорошую работу по своей специальности и поэтому решили ее сменить, а остальные хотели расширить свои знания, чтобы получить лучшую работу на рынке или эффективнее выполнять свою текущую работу.

6% опрошенных имели другие причины. Некоторые из студентов заявили, например, что важным стимулом послужил тот факт, что у них есть знакомый айтишник.

«Я живу с программистом и воочию видела радости и горести этой профессии», — сказала, например, Анна Оцилкова.

«Меня вдохновил мой брат, который зарабатывает на жизнь с помощью IT», — рассказал Алеш Холман. Другие решили учиться, потому что занимались программированием в свободное время и хотели начать зарабатывать этим на жизнь.

«Около трех лет назад я начал экспериментировать с Python в свободное время. Было интересно. Когда я задумался о смене сферы деятельности, я попробовал пройти курс переподготовки», — сказал Матуш Затка.

Многих к программированию привело понимание ситуации на рынке труда, а именно того, что квалифицированных работников не хватает и соискатели могут выбирать между работодателями и получать интересную высокооплачиваемую работу.

Заработок и финансовые или нефинансовые выгоды важны для 40% студентов при поиске работы. Почти для трети выпускников важна возможность работать либо дома, либо удаленно из-за границы, а для более чем десятой части людей важным мотивом также является технологическая развитость конкретных компаний.

«Я поступил в буткемп, чтобы после выпуска закрепиться в сфере IT и получить интересную работу. Мотивацией послужило увеличение дохода в будущем», — подтверждает Павел Земан, ранее преподававший информатику в начальной школе.

98% выпускников, использующих полученные знания на новой работе, подтверждают, что новые выпускники могут рассчитывать на почти гарантированное трудоустройство. Опрос кадрового агентства Grafton Recruitment показывает, что они могут рассчитывать на заработок выше среднего (средняя зарплата во втором квартале достигла 40 086 крон).

«Сегодня никто в Праге не согласится на работу менее чем за 50 000 крон ежемесячно. Удаленная работа, вызывающая все больший интерес у соискателей, потихоньку стирает региональные различия в зарплатах», — говорит Мартин Мало, директор Grafton Recruitment, о работниках в IT.

Данные академии Green Fox подтверждают, что начинающие программисты действительно получают такую ​​зарплату.

«Сразу после окончания курса чехи начинают работать в среднем за 47 000 крон после вычета налогов. Через год или два они уже зарабатывают в среднем 65 000 крон в месяц, а через два-три года — от 75 000 до 85 000 крон в месяц», — говорит Араудо.

Для многих выпускников курсов стартовая зарплата в новой сфере оказывается в несколько раз выше того, что они зарабатывали раньше. Примерно десятая часть выпускников школы изначально получала менее 15 000 крон в месяц, поэтому за счет переподготовки они увеличили свой заработок в три-пять раз. Еще четверть студентов зарабатывала от 15 000 до 25 000 крон в месяц, поэтому они улучшили показатели по зарплате в два-три раза.

По словам Павлы Араудо, не всегда деньги стоят на первом месте. Немаловажным мотивом может быть и выгорание на предыдущей работе.

«Один из наших выпускников был врачом, и сложный период ковида заставил его задуматься о смене работы и образа жизни. После перехода в IT его зарплата упала, так как ранее он работал сверхурочно в больнице, что обеспечивало высокий заработок. Теперь, после года работы в новой области, он зарабатывает больше», — говорит Араудо.

По данным агентства Grafton Recruitment, самую высокую зарплату в IT-сфере получают люди на должностях руководителей IT-отделов.

«В Праге они могут зарабатывать от 150 до 250 тысяч в месяц, в других регионах обычная зарплата — от 90 до 150 тысяч», — говорит Мартин Мало. В Чешской Республике сейчас не хватает от 20 000 до 30 000 IT-специалистов. Хуже всего с поиском Senior-специалистов, но также сообщают о большой нехватке Java-разработчиков.

В IT-академии STEP заявляют, что сейчас в переобучении очень заинтересованы беженцы из Украины, которые не могут найти работу в Чехии.

«Если люди работали в спортивной индустрии или в финансовой сфере, им здесь трудно найти работу. Однако направления IT для них очень перспективны. Тот, кто владеет хотя бы основами чешского языка, после окончания курса почти наверняка найдет хорошо оплачиваемую работу», — говорит Ондржей Нойшль.

Источник: seznamzpravy.cz

