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Натянутые улыбки и апатия. Чешские СМИ говорят о грустных праздниках в России

Натянутые улыбки и апатия. Чешские СМИ говорят о грустных праздниках в России

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
28 декабря
15:40
2315
В Москве в самом разгаре новогодние ярмарки, а посетителей в парке Горького встречают сверкающие ледяные скульптуры, однако некоторые жители столицы признаются, что им приходится заставлять себя радоваться праздникам. В интервью некоторые прохожие сказали, что заметили нехватку западных товаров при покупке продуктов и подарков, пишет Reuters.

Натянутые улыбки и апатия. Чешские СМИ говорят о грустных праздниках в России

На вопрос, влияет ли на ее настроение десятимесячная война в Украине, одна женщина без раздумий ответила: «Абсолютно точно». «Трудно веселиться, когда понимаешь, какой там ужас переживают люди», — сказала женщина в парке Горького, назвавшаяся Марией. «Честно говоря, всегда есть надежда, что все наладится. Но, похоже, лучше уже не будет», — добавила она с грустной улыбкой.

Другой респондент в этом районе, назвавшийся Иваном, лишь косвенно упомянул войну, но сказал, что все равно будет праздновать. «Праздники есть праздники, и даже если кто-то из наших товарищей где-то делает то, с чем я не согласен, это все равно праздник для детей, бабушек и дедушек. И так должно оставаться», — сказал он.

Однако в этом году на ярмарках не избежать напоминаний об Украине. Латинские буквы Z, V и O, используемые российскими военными в качестве опознавательных знаков, ярко горят у входа в знаменитый парк. Также на Красной площади организован павильон, куда люди могут отнести подарки и гуманитарную помощь для солдат. 

На улице играет веселая музыка еще из советских времен. Некоторые из опрошенных заявили, что их сезонным покупкам помешали последствия западных санкций, введенных против России в связи с тем, что президент Владимир Путин называет специальной военной операцией.

По словам владельца рынка, где продаются новогодние елки, цены выросли, потому что елки стало труднее найти, а также дороже транспортировать. 

«Люди стали экономить, они покупают деревья меньшего размера, чем в прошлом году. Но живые деревья все равно покупают», — говорит владелец рынка Владислав Пухарев. Однако ювелир Евгения сообщает, что ее продажи на сезонном рынке резко выросли по сравнению с прошлым годом.

 

Западные бренды пропали с прилавков

На выходе из супермаркета пенсионерка Наталья сказала, что половина товаров исчезла с полок. «Я чувствую себя совершенно ужасно. Полагаю, что не одна я», — ответила она на вопрос о своем настроении.

Студент Матвей пожаловался, что ему не хватает западных брендов, поэтому в этом году он меньше тратил на одежду. Он также сообщил, что одного из его друзей призвали в армию и отправили в Крым.

«Я чувствовал пустоту. Не знал, что думать, но потом будто бы смирился», — рассказал Матвей о войне.

Молодая женщина Наталья заметила, что сыра в магазинах стало намного меньше, она даже не смогла купить свое любимое португальское вино.

«Вот ведь трагедия! — перебил ее отец Леонид. — У нас есть много хорошего крымского вина. Это наше вино, русское».

Несколько респондентов заявили, что постараются встретить Новый год как обычно, даже если это будет сложно. 

«Несмотря на то, что я не готов, все равно нужно праздновать. Нужно дарить друг другу подарки и прочее. Я думаю, что мы должны бороться с чувством уязвимости», — сказала Екатерина, которая занимается исследованиями.

На елочном рынке Даниэла Хазова из Москвы отметила, что в этом году у нее «смешанные чувства»: «Праздники уже не те. Но сейчас я просто хочу быть с самыми близкими мне людьми».

 

Источник: novinky.cz

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