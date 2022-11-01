«Они спросили, где ее сын». Режим Лукашенко разыскивает белорусов, живущих в Чехии

Война в Украине коснулась жизней русских и белорусов, проживающих в Чехии. В какой-то момент им угрожали депортацией и другими суровыми наказаниями. Сегодня они благодарны за то, что смогли остаться, однако их беспокоят слухи о белорусской мобилизации.

«Я родилась в России. К сожалению.» «Жизнь при белорусском режиме — это выживание в постоянном страхе». «Я помогаю украинским беженцам в Чехии. Если отправить меня обратно, я попаду в тюрьму на 10 лет как минимум».

Евгений, Анна, Марина, Лиза, Дарья, Янина, Сергей и Ольга. Родом из Сибири, Москвы и Гомеля. Все сбежали в Чехию с надеждой, что здесь точно не столкнутся с репрессивным режимом и смогут открыто критиковать правительство, не боясь наказания. И, конечно, они не предполагали, что их президент нападет на соседнюю страну и захочет отправить их на войну.

Никто не ожидал, что у диктаторов настолько длинные руки, и не был готов к угрозе российской или белорусской тюрьмы.

Когда Путин бесцеремонно вторгся в Украину, мир моментально разделился на тех, кто сочувствовал украинским жертвам и помогал им, и тех, кто по разным причинам не хотел признавать преступления Путина. А еще была горстка тех, кто давно сбежал из России, но из-за Путина попал в немилость.

После начала войны в редакцию Seznam Zprávy обратились десятки россиян и белорусов, которым грозила депортация после постановления правительства Чехии. Нужно добавить, что подавляющее большинство тех, кто связался с редакцией, переехали в Чехию за месяцы или даже годы до вторжения в Украину. Это были не пропутинские люди, олигархи или беженцы, которым было негде жить. Сотни из них прибыли по приглашению правительства Чехии в рамках «Программы ключевых и научных специальностей»

Вот только с 25 февраля на основании постановления правительства было нельзя получить разрешение на работу, так называемую синюю карту, и записаться на получение биометрических данных.

«Даже если вы оформили документы и визу до трагедии в Украине, — пояснила Анна. — Это прежде всего IT-инженеры, работающие в таких компаниях, как Google, Microsoft, IBM, Avast. Мы все уже в Чехии, большинство из нас приехало до вторжения, и сейчас мы находимся в этой правовой неопределенности».

После публикации статьи 25 марта на Seznam Zprávy обрушилась лавина подобных историй. Стало ясно, что десятки людей, с которыми общалась редакция, были лишь верхушкой айсберга.

Но лед тронулся: 30 марта правительство Чехии приняло новую резолюцию. Это изменение особенно порадовало тех, кто опасался вынужденного возвращения в Россию или Беларусь из-за угрозы тюремного заключения за антивоенную деятельность на территории Чехии.

Беларусь мобилизуется?

Среди них был и белорус Евгений, который вот уже четыре года живет в Чехии. В 2022 году к нему приехала жена в рамках программы воссоединения семьи. В МВД ее зарегистрировали по прибытии, но в день, назначенный для сдачи биометрических данных, отказали.

«Я уехал из Беларуси, потому что не хотел поддерживать режим Лукашенко налогами. Мы категорически против действующей власти Беларуси: если бы нам пришлось после долгого процесса переезда в Чехию вернуться домой, это бы разбило мне сердце. Мы могли потерять все из-за узурпатора и убийцы, который незаконно правит Беларусью», — заявил в феврале Евгений.

В середине апреля он обратился с проблемой непосредственно к Светлане Тихановской. Его жена получила разрешение на пребывание, и они могли начать строить совместную жизнь в Чехии.

«Мое разрешение истекает в конце января. Я уже занимаюсь продлением, чтобы все было в порядке», — сказал Евгений в конце декабря, добавив, что в остальном в Чешской Республике они живут хорошо. Никакой враждебности по национальному признаку они здесь не испытали и продолжают активно выступать против войны. «Нас возмущает, что Россия имеет огромное влияние на Беларусь. Мы боимся угрозы российской оккупации и того, что можем потерять нашу страну», — добавляет он.

Однако режим Лукашенко смог достать их даже через тысячи километров: в декабре сотрудники военкомата постучали в дверь матери Евгения, которая до сих пор живет в Беларуси, и спросили, где ее сын.

«То же самое произошло с несколькими моими друзьями, которые также живут за границей. Мы предпочитали не навещать семьи, потому что велика вероятность, что нас заберут и мы не сможем вернуться», — описывает он. Чего хотели чиновники, он точно не знает. Несмотря на то, что идут слухи о попытках мобилизовать белорусов и отправить их на войну, Евгений считает, что это лишь своего рода подготовка.

«Из наших источников известно, что пока мужчины обязаны явиться в военкомат только для проверки данных. Однако мы не можем быть уверены, что за этим стоит. Должно быть, что-то готовится, а это страшно. Более того, я слышал, что речь идет только о тех, кто живет за границей», — добавил он с надеждой, что хуже не станет.

То, что описывает Евгений, беспокоит и белоруску Марину, которая живет в Чехии менее года.

«Мужчины, которые приезжают навестить родственников, действительно рискуют оказаться на войне. Отказаться они не могут, иначе грозит тюрьма или даже смертная казнь, если обвинят в государственной измене», — рассказала Марина. Почему белорусские мужчины должны умирать за Путина, она так и не поняла, но порадовалась, что в Чехии неприязни в свой адрес не ощущает.

«Было однажды, что украинцы отказывались говорить с нами по-русски, хотя до войны мы общались нормально. Для нас же язык — только инструмент общения, — добавила она. — Сейчас мы сталкиваемся с проблемами, как и все другие чехи, например, с ростом цен на продукты питания и энергию. Грустно, что мы не можем навестить своих близких, авиасообщение довольно ограниченно».

Анна из Беларуси также выразила благодарность Чехии.

«С тех пор как проблема с визами решилась, жизнь пошла на лад. Мы сняли квартиру в Праге, сына отдали в государственный детский сад, здесь же зарегистрировали собаку, имеем ПМЖ. Мы рады, что не сдались, большое вам спасибо. Мы, как и весь цивилизованный мир, потрясены новостями из Украины», — сказала Анна.

Также была ошеломлена и россиянка Лиза, поклонница Франца Кафки и любительница путешествий, которая всегда мечтала жить в Европе. Она начала заниматься бумажной волокитой еще до пандемии, которая замедлила весь процесс. Когда Россия напала на Украину, она планировала навестить свою украинскую бабушку и друзей:

«Я плакала неделями. Вспоминала, как моя лучшая подруга пряталась в подвале в баре на Крещатике. Волновалась, что моя бабушка живет одна и вокруг нее нет ни одного бомбоубежища. Что мой племянник и двоюродные братья не могут покинуть страну, потому что им вот-вот исполнится 18 лет. При этом я до сих пор переживаю за своих родителей в России, которые назвали "спецоперацию" Путина войной и им грозит 15 лет тюрьмы. Мама на работе плачет каждый день, но коллеги ей не сочувствуют, потому что Украина не их дело», — говорит Лиза.

Однако Лиза не перестает думать о войне и после того, как получила голубую карту в Чехии: она работает волонтером в организациях для беженцев, помогает со сборами, поддерживает своих друзей из Украины в Праге.

«Они очень ценят то, как чехи поддержали украинских беженцев, и то, что они всеми силами привлекают внимание к войне. Я живу надеждами, что мои друзья и семья в Украине переживут зиму и все это безумие», — говорит Лиза.

Источник: seznamzpravy.cz

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