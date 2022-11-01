Исповедь трех женщин, которым Чехия подарила новый дом

Три женщины, которых объединяет одно — шаг в неизвестность. Они поехали совсем одни, в незнакомую страну, где никогда прежде не бывали. Как они на это решились?

Прошло несколько недель, прежде чем они оказались в безопасности, — за все это время по пути в Чешскую Республику им пришлось полагаться на доброту людей и волонтеров. В этой статье изложены истории трех женщин, решивших покинуть родину по разным причинам: в двух случаях из-за войны, в третьем из-за репрессий авторитарного режима.

Самолеты навеяли воспоминания об Украине

В день российского вторжения восемнадцатилетняя Лиза оказалась в Киеве по рабочим причинам (сама она из Харькова).

«Я проснулась, чтобы пойти на работу, проверила Твиттер и увидела информацию о взрывах в Харькове», — рассказывает украинка.

Несмотря на это, она пыталась и дальше жить нормальной жизнью, поэтому следующие несколько дней ходила на работу, однако первую ночь конфликта провела в метро. «Мы с подругой остались ночевать на станции метро, ​​в тот момент я очень боялась, но там было безопасно», — рассказывает Лиза о своем опыте.

В конце концов, Лиза решила переехать из Киева, а именно во Львов на западе Украины: «Мне очень повезло. Меня поселила семья подруги во Львове дней на пять. Так что в первую волну беженцев я не попала».

Ее путешествие продолжилось в Берлине, где она встретила чешских добровольцев, которые помогли ей найти жилье в Чешской Республике в деревне Либушин, к северо-западу от Праги.

«Мы были недалеко от аэропорта, и там летало много самолетов, поэтому ночью, когда я слушала эти звуки, мне было очень неспокойно», — вспоминает Лиза о первой ночи в Чехии.

«Это напомнило мне о времени, когда я был в Киеве. Еще мне снились сны о том, будто я не уехала из Украины», — добавляет она.

Не буду счастлива даже в Майами

Еву война застала, когда девушка находилось с семьей в доме в Черниговской области. По ее словам, в первые дни у них не было никакой информации, потому что не работал интернет. Они только узнали, что в соседней деревне уже есть русские солдаты.

«Мы просто сидели дома и молились о выживании», — описывает первые дни войны Ева.

Затем русские добрались прямо до деревни, где остановились Ева и ее семья. «Мы видели российские танки на соседней улице, но ничего не могли сделать».

Семья провела в доме три недели, пока украинская армия не помогла им эвакуироваться. «До этого все дороги были заминированы, из-за чего погибли двое наших соседей», — вспоминает Ева дни перед побегом.

Впоследствии Ева с семьей добралась до Ивано-Франковской области, откуда отправилась в Чехию. «Я решила в итоге, что мне нужно учиться и жить своей жизнью», — сказала Ева. Впоследствии она поступила в Карлов университет в Праге.

Лучшее будущее без ограничений

Викторию выгнала из дома не война, а политическая ситуация на родине. Она живет в Чехии с 2014 года и родом из Беларуси, страны, где Виктория больше не хотела жить под диктатурой Лукашенко.

В интервью она поделилась воспоминаниями о первом моменте, когда начала задумываться о том, чтобы уехать из страны.

«В возрасте десяти лет или раньше я услышала от родителей, что мы живем в диктаторском государстве, у нас нет свободы и признаков изменений к лучшему. И что если я хочу иметь шанс на нормальную жизнь, то придется уезжать».

Виктория активно участвовала в демонстрациях даже в 2020 году, когда приехала на родину, в знак протеста после очередных фальсифицированных выборов. Однако и о протестах десятилетней давности она не забыла:

«В 2010 году я вышла на свой первый большой протест в Минске и не понимала, почему я оказалась там совсем одна в том смысле, что были десятки тысяч людей, но никто из моих друзей туда не пошел. Как и никто из моих родственников», — вспоминает женщина.

«Все смотрели на меня странно и не понимали, зачем я туда еду и чего хочу добиться», — объясняет Виктория.

Ее семья решила уехать только после начала российского вторжения в Украину. «Они боялись репрессий, потому что были противниками режима, а моя мама проработала в школе уже около 25 лет и не боялась открыто говорить то, что думает. Например, она честно сказала, что думает о директоре, который фальсифицировал выборы», — говорит Виктория.

Тоска по дому?

Всем женщинам был задан один и тот же вопрос: хотят ли они остаться в Чехии или хотят вернуться домой, когда позволит время.

«Я хотела бы вернуться в Украину в итоге, но только тогда, когда встану на ноги. Может быть, через полтора года мне захочется туда вернуться», — отвечает Лиза, которая сейчас живет в Праге.

«Если бы не было войны, я бы приехала как туристка или переехала, потому что сама так решила. Это другое. Сейчас я не обрадуюсь даже если окажусь в Майами, например. Дело не в стране, а том, что сейчас происходит в Украине», — отвечает на вопрос Ева.

Ответ Виктории тоже был неоднозначен.

«Я хотела бы иметь возможность вернуться. Конечно, если в Беларуси произойдут какие-то демократические перемены, сменится режим и я буду чувствовать себя в безопасности, то, наверное, вернусь туда, но, наверное, не навсегда. Я живу здесь уже восемь лет, здесь моя жизнь, тут у меня работа и парень».



Источники: seznamzpravy.cz

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