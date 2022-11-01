Минтруда Чехии предлагает размещать беженцев во временном жилье максимум на 150 дней

Согласно документам, около 70 000 беженцев из Украины сейчас проживают во временных жилых помещениях. Возможности размещения обеспечивают регионы. В этом списке общежития, гостиницы, пансионаты и апартаменты предприятий или организаций. Государство выплачивает компенсации в размере 300 крон на человека за ночь в региональных или муниципальных учреждениях и 350 крон другим управляющим недвижимости.
Согласно предложению, беженцы могли бы бесплатно проживать в местах временного проживания не более 150 дней. «Иностранец будет иметь возможность договориться с оператором по размещению о цене, за которую он сможет продолжить проживание в здании, либо ему придется искать другое жилье», — говорится в документах Минтруда. Цель — освободить места для других нуждающихся и мотивировать беженцев работать. Государство по-прежнему будет платить фиксированную ставку родителям и их маленьким детям в возрасте до четырех лет, людям старше 65 лет и инвалидам.
Только объекты, зарегистрированные в информационной системе временного размещения, получат государственную субсидию. Операторам придется обновлять данные о доступных местах каждые три дня. Отказ от предложенного жилья или оставление его более чем на пять дней также будет считаться исчерпанием максимального страхового периода в 150 дней. Правительство должно определить распределение вместимости жилья по стране, а также фиксированные суммы в постановлении.
Люди, которые бесплатно принимают у себя дома прибывающих с временной визой, могут продолжать получать пособие солидарности. Согласно предложению, новая льгота станет предоставляться за самостоятельное проживание в квартире. Эту надбавку получали не только частные арендодатели, но и компании или организации. Размер поддержки будет установлен правительством в постановлении.
Некоторые министерства, некоторые регионы, омбудсмен или организации работодателей критикуют это предложение. По их словам, на рынке недостаточно свободных квартир, в которые беженцы могли бы переехать из общежитий. По данным Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей и Союза работодателей, если тысячи людей начнут искать квартиру одновременно, это может повлиять на цены.
«В принципе невозможно, чтобы десятки тысяч беженцев из бесплатного временного жилья смогли найти арендное жилье в течение нескольких месяцев», — заявили в МВД. По его словам, предлагаемые изменения ухудшат ситуацию и могут привести к краху системы защиты беженцев. Омбудсмен назвал это предложение «совершенно социально неприемлемым».
Поправки будут обсуждаться в правительстве. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен парламентом и подписан президентом.
Источник: ceskenoviny.cz
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