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Минтруда Чехии предлагает размещать беженцев во временном жилье максимум на 150 дней

Минтруда Чехии предлагает размещать беженцев во временном жилье максимум на 150 дней

Партнер рубрики:
Kochy
07 января
14:21
451
​Беженцы смогут бесплатно проживать в экстренных общежитиях или пансионах в течение максимум 150 дней. Через пять месяцев им придется либо продолжать оплачивать свое пребывание самостоятельно, либо им придется переехать — такую поправку к закону lex Ukraine предложило Минтруда Чехии. Изменения могут вступить в силу с апреля. Некоторые ведомства, регионы или работодатели не согласны с предложенной корректировкой и требуют доработки. По их словам, на рынке недостаточно свободных квартир, в которые могли бы переехать беженцы из объекта. Они предостерегают от ухудшения положения беженцев.

Минтруда Чехии предлагает размещать беженцев во временном жилье максимум на 150 дней

Согласно документам, около 70 000 беженцев из Украины сейчас проживают во временных жилых помещениях. Возможности размещения обеспечивают регионы. В этом списке общежития, гостиницы, пансионаты и апартаменты предприятий или организаций. Государство выплачивает компенсации в размере 300 крон на человека за ночь в региональных или муниципальных учреждениях и 350 крон другим управляющим недвижимости.

Согласно предложению, беженцы могли бы бесплатно проживать в местах временного проживания не более 150 дней. «Иностранец будет иметь возможность договориться с оператором по размещению о цене, за которую он сможет продолжить проживание в здании, либо ему придется искать другое жилье», — говорится в документах Минтруда. Цель — освободить места для других нуждающихся и мотивировать беженцев работать. Государство по-прежнему будет платить фиксированную ставку родителям и их маленьким детям в возрасте до четырех лет, людям старше 65 лет и инвалидам.

Только объекты, зарегистрированные в информационной системе временного размещения, получат государственную субсидию. Операторам придется обновлять данные о доступных местах каждые три дня. Отказ от предложенного жилья или оставление его более чем на пять дней также будет считаться исчерпанием максимального страхового периода в 150 дней. Правительство должно определить распределение вместимости жилья по стране, а также фиксированные суммы в постановлении.

Люди, которые бесплатно принимают у себя дома прибывающих с временной визой, могут продолжать получать пособие солидарности. Согласно предложению, новая льгота станет предоставляться за самостоятельное проживание в квартире. Эту надбавку получали не только частные арендодатели, но и компании или организации. Размер поддержки будет установлен правительством в постановлении.

Некоторые министерства, некоторые регионы, омбудсмен или организации работодателей критикуют это предложение. По их словам, на рынке недостаточно свободных квартир, в которые беженцы могли бы переехать из общежитий. По данным Конфедерации союзов работодателей и предпринимателей и Союза работодателей, если тысячи людей начнут искать квартиру одновременно, это может повлиять на цены.

«В принципе невозможно, чтобы десятки тысяч беженцев из бесплатного временного жилья смогли найти арендное жилье в течение нескольких месяцев», — заявили в МВД. По его словам, предлагаемые изменения ухудшат ситуацию и могут привести к краху системы защиты беженцев. Омбудсмен назвал это предложение «совершенно социально неприемлемым».

Поправки будут обсуждаться в правительстве. Чтобы закон вступил в силу, он должен быть одобрен парламентом и подписан президентом.

Источник: ceskenoviny.cz

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