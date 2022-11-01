Скрытые причины подорожания в Чехии. Как неправильно выброшенный мусор повышает цены в магазинах?

С января компании по производству продуктов питания и напитков обязаны платить муниципалитетам за то, что люди безответственно выбрасывают пластик — не в мусорные баки, а в парках, лесах и т.д. Компании против того, чтобы ответственность перекладывали на производителей, — для них это большие дополнительные расходы: до миллионов дополнительных крон в год.

Компании из сферы производства продуктов питания и напитков, выпускающие в продажу пластиковую упаковку, должны с января платить муниципалитетам сборы за утилизацию одноразового пластика, который люди выбрасывают «за пределами мест, предназначенных для их утилизации» в рамках принципа «переносимой ответственности». За тонну отходов полагается заплатить 532 кроны, таким образом муниципалитеты получат дополнительно 56 миллионов крон.

Таково распоряжение европейской директивы SUP (пластика одноразового использования), которая уже «убрала» с рынка одноразовые столовые приборы, соломинки, ватные палочки и другие продукты.

Компаниям не нравится так называемый «налог на мусор», но с имплементацией директивы ЕС в законодательство они ничего поделать не могут. По мнению экологов, в директиве все сказано правильно.

«Правильно, что производители упаковки, которая выбрасывается на природе и в общественных местах, должны платить за их уборку, компенсируя негативное воздействие на окружающую среду. До сих пор муниципалитеты платили за это из денег налогоплательщиков, а это несправедливо», — говорит эксперт по экономике замкнутого цикла Войтех Восецки.

Однако это не единственные затраты, которые должны быть уплачены на счет уполномоченной компании EKO-KOM (Системе сбора и переработки — Systém sběru a recyklace obalových odpadů) и которые, вероятно, будут отражены в новых ценах для клиентов.

«Речь идет о стоимости в несколько миллионов в год. Более того EKO-KOM также объявила о резком повышении цен на возврат упаковки для напитков, то есть за каждую упаковку, которая продается на рынке. Таким образом, цена самой распространенной прозрачной ПЭТ-бутылки увеличилась на 105%», — говорит представитель Kofola Яна Птачинска Йиратова.

Она называет парадоксом тот факт, что плата за прозрачную упаковку, которая является наиболее пригодной для вторичной переработки и, следовательно, наиболее экологичной, резко возросла. Однако EKO-KOM возражает, что, наоборот, плата за перерабатываемый ПЭТ снижается, что мотивирует тех, кто производит бутылки частично из вторичного ПЭТФ. При этом к 2025 году его доля должна составлять не менее 25% в каждой бутылке.

«Мы видим рост цен на энергию и другие ресурсы, поэтому мы в состоянии понять все, но не увеличение более чем 100% процентов без малейшего обоснования и повышения качества обслуживания, это беспрецедентно. Что касается монополии компании EKO-KOM в Чехии, то, к сожалению, другого выбора у производителя нет», — добавила она.

Производители продуктов питания в упаковках также сталкиваются с инфляционным давлением по тем же причинам. Плата за мусор распространяется на упаковку готовых для употребления продуктов весом до 60 граммов.

«Общее увеличение сборов за упаковку, которые мы платим уполномоченным упаковочным компаниям, вырастет примерно на 45–50% в 1-м квартале 2023 года, что в нашей компании составляет сотни тысяч дополнительных крон», — сказал Томаш Леса, директор по закупкам мясокомбината MP Krásno.

Тем не менее компания будет осторожно относиться к дальнейшему повышению цен. «За последний год мы несколько раз повышали цены, в связи с ростом (...) цен на мясо, энергию, топливо, расходов на персонал... Теперь вопрос будет в том, как рынок будет реагировать. Мы ожидаем, что январь будет более "слабым" месяцем, поэтому сейчас нам нужно быть осторожными в дальнейших корректировках», — считает он.

Krásno также пришлось отразить плату за отходы в цене на колбасы и мясо для покупателей в прошлом году, предположительно из-за их резкого роста в последние годы.

EKO-KOM утверждает, что повышение платы не является причиной роста цен на продукты. «Увеличение на 2500 чешских крон за тонну означает увеличение на 0,0025 чешских крон за грамм. Плата за одну обычную 30-граммовую бутылку составляет 9 геллеров», — сказала пресс-секретарь Мюллерова.

«Несправедливые сборы»

Продовольственная палата Чехии критикует ценовую политику EKO-KOM. По ее словам, в утилизации пластиковых отходов должны участвовать все субъекты, в том числе жители, частные и государственные операторы по обращению с отходами и местные органы власти.

«Мы требуем более справедливого распределения запланированной общей суммы платы за мусор среди производителей других материалов, а не только пластиковой упаковки», — заявляют они.

Ассоциация минеральных вод пошла еще дальше. Он просит Министерство окружающей среды рассмотреть новую структуру оплаты EKO-KOM. Общие сборы выросли за последние годы в четыре раза, и производители минеральной воды считают это неприемлемым и завышенным.

«Некоторых производителей эта ситуация приведет к ликвидации, ведь они не в состоянии отразить все возрастающие затраты в ценах на конечную продукцию, потому что ее будет невозможно продать», — констатирует Ассоциация минеральных вод. По их словам, плата за использование прозрачных бутылок увеличилась на 92% по сравнению с прошлым годом.

«Увеличение сборов, запрошенное EKO-KOM, является внезапным и резким, в ситуации, когда компания является единственным и монопольным поставщиком услуг по переработке упаковок в Чешской Республике, где отсутствует конкурентная среда и размер сборов устанавливает не государство».

EKO-KOM возражает, что выражать увеличение в процентах неправильно. «В 2022 году плата за ПЭТ была очень низкой из-за очень высокой цены реализации ПЭТ-отходов», — рассуждает компания. Они также не согласны с утверждением некоторых производителей о том, что им не сообщили заранее о резком увеличении сборов.

Компания обосновывает увеличение комиссий увеличением затрат на сбор отсортированных отходов и на повторную сортировку, а также инфляцией, дорогими энергоносителями с одной стороны и падением цен на вторичное сырье — с другой.

«Цены на вторичное сырье с наступлением рецессии падают, и поэтому доход от его реализации меньше, чем раньше, компенсирует затраты на сбор и сортировку», — сказала пресс-секретарь Люси Мюллерова.

Например, для ПЭТ сборы увеличиваются с 2 500 до 3 500 чешских крон за тонну, а производители безалкогольных напитков платят в среднем на 36% больше. Хотя первичный ПЭТ подорожал во время ковида до 40 000 крон за тонну, но во второй половине 2022 года, по данным EKO-KOM, произошел принципиальный перелом, когда он подешевел на 5-10 000 крон за тонну в течение трех месяцев.

«К сожалению, падение цены на первичный материал логически означает также падение продажной цены на вторичное сырье, созданное из его отходов», — объясняет Мюллерова. Перерабатывающие предприятия платят меньше за отсортированный ПЭТ.

«Таким образом, в той же степени произошло снижение доходов сортировочных компаний и муниципалитетов от продажи ПЭТ, то есть ухудшение баланса затрат на сбор и сортировку ПЭТ примерно на 5000 чешских крон за тонну. Уполномоченная упаковочная компания должна отразить это изменение в соответствии с законом», — добавила она.

Сотни миллионов из-за затрат на энергию

По данным компании, повышение платы также связано с дорогой энергией. В прошлом году компания собрала 3,65 миллиарда крон на возврат и утилизацию отходов.

«К сожалению, чтобы компенсировать цены на энергоносители и падение цен на вторичное сырье, придется увеличить эти доходы еще примерно на 320 миллионов. Точная сумма будет зависеть главным образом от динамики цен на вторичное сырье, а также от количества проданной упаковки. Поэтому мы закладываем в бюджет общее увеличение доходов на 24-25%», — сказала представитель EKO-KOM Люси Мюллерова.

Разрешение на деятельность компании, которая занимается сбором, сортировкой, утилизацией и переработкой отходов, предоставлено Министерством окружающей среды. В ведомстве заявили, что получили обращение Ассоциации минеральных вод и готовятся на него отреагировать.

«Установленный сбор призван отразить, что в настоящее время цены на вторичное сырье в мире упали, в том числе на отсортированный ПЭТ, но в то же время увеличились затраты на сбор, сортировку и переработку отходов упаковки. Размер денежного взноса, уплачиваемого лицами, выпускающими упаковку на рынок или в оборот, должен отражать ситуацию, затрагивающую все отрасли промышленности и всех жителей», — ответил представитель офиса Ондржей Харват.

Он добавил, что уполномоченная компания должна применять принцип так называемой экомодуляции, который применяется с 2021 года, то есть учитывать влияние упаковки на окружающую среду и отдавать предпочтение легко перерабатываемой упаковке.

Работники пищевой промышленности также критикуют, что в настоящее время нет готовой методики внесения поправок в Закон об отходах, которая определяла бы, за что именно будут платить производители. Некоторые, например производитель мюслей Emco, пока не может сказать, сколько они будут платить за отходы в этом году.

Источник: seznamzpravy.cz

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