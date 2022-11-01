ФОТО: Открылся новый центр помощи беженцам в Праге. Что там можно получить?

10 января при технической и финансовой поддержке UNICEF открылось обновленное отделение Центра помощи и поддержки Mriya. Редакция 420on посетила пресс-конференцию по случаю открытия, где присутствовали руководитель отдела социальной политики ЮНИСЕФ Юлия Олейник, временный поверенный по делам Украины в Чехии Виталий Усатый, а также директор центра Mriya Олександра Сашка, и готова рассказать читателям, почему открылось новое отделение и какие услуги для беженцев там будут доступны.

Cпикер слева Юлия Олейник (UNICEF), временный поверенный по делам Украины в Чехии Виталий Усатый, а также директор центра Mriya Олександра Сашка

Фото Anastasia Bulah

Что было в старом центре и почему он закрылся

Предыстория ясна. Весь мир потрясла трагедия, которая развернулась на территории Украины почти год назад: Россия начала жестокое и беспощадное вторжение. Мы писали, что более 460 000 украинцев отправились искать укрытия в Чехии. Более 100 000 из них, по словам Виталия Усатого, приняла Прага.

В ответ на территории Чехии организация MRIYA UA открыла Центр помощи на Вацлавской площади 62, который потом поддержала Мэрия Праги и организация Človek v tisní. Центр работал в режиме нон-стоп, комбинируя всевозможную помощь. На пресс-конференции Виталий Усатый подчеркнул, какой титанический труд требовался от работников как при открытии первого центра, так и при запуске второго:

«Самоотверженность волонтеров впечатляла: иногда это было и 10–12 часов в сутки, все работали на результат».

Да, старый центр в каком-то отношении был удобен. Он занимал выгодное положение с точки зрения близкого расположения к Главному железнодорожному и автобусному вокзалам. Туда могли безотлагательно направиться те, кто приехал в Чехию из Украины, чтобы поесть, взять необходимые гигиенические средства, получить консультацию и прийти в себя после настигшей их беды.

Виталий Усатый упомянул, что кроме материальной и консультативной помощи крайне важна была и будет психологическая поддержка:

«Чтобы в сложное время ты увидел живого человека, который может и готов тебе помочь».

Центр пытался помочь всем, сразу и во всем. С этой целью он успешно справился, но спустя почти год, когда спала первая волна беженцев и появилось время выдохнуть, пришла пора организовать работу более удобным образом. Старый центр помощи возник вовремя и к месту. Он помог первой волне беженцев. Тогда ни у кого не было времени собирать статистические данные, подробно консультировать и так далее. Надо было помогать здесь и сейчас.

Однако новый центр помощи и поддержки Mriya — продуманный, реорганизованный и расширенный вариант старого центра.

Фото Anastasia Bulah

Во-первых, новый центр в Праге по адресу Novákových 20а больше и просторнее. Сегодня там могут разместиться десятки людей, не создавая больших очередей: если вы ждете, то в комфортных условиях.

Фото Anastasia Bulah

Во-вторых, новый центр проводит повторную регистрацию и добывает для государства важные статистические данные о беженцах. Чехия получает информацию, какие у них проблемы с трудоустройством, жильем, детсадами и т. д. Знать о проблеме — значит начинать ее решать и лучше помогать беженцам, поэтому крайне важно предоставлять работникам центра точные данные о себе.

Фото Anastasia Bulah

В-третьих, центр оказывает более индивидуальную помощь. Что это значит на практике? Новая реальность — новые проблемы. Большинство беженцев уже освоились, получили язык, нашли временное жилье. Дальше у них возникают вопросы с визами, юридическими делами, работодателями, врачами и т. д. Со всем этим можно будет обратиться к работникам центра, которые уделят время точечным консультациям.

Один из консультационных пунктов в Центре помощи и поддержки Mriya



За какими бесплатными консультациями и услугами сможет обратиться беженец, приехавший после 24 февраля?

– Здоровье (получение справок для работы, для детсада, поиск врача, прививки и т. д.);

– трудоустройство и право;

– что делать подростку, который приехал без родителей (помощь в поиске работы — «бригады», IT-курсы, курсы по изучению языка и прочее).

В центре есть детский уголок с воспитателем, где можно на пару часов оставить ребенка и отправиться решать свои административные вопросы.

Фото Anastasia Bulah

Для молодых людей от 15 до 25 лет предусмотрена зона отдыха с диванчиками, играми, украиноязычной литературой.

Комфортная обстановка поможет облегчить психологический стресс

Так выглядит пространство с книгами, комфортной зоной для досуга украинской молодежи

Теперь свободное время можно проводить, играя в настольный футбол





Останется ли гуманитарная помощь и кто из беженцев сможет ее получать?

Организация MRIYA планирует открыть новый центр гуманитарной помощи в скором времени. Информация будет дополняться и уточняться. До конца недели новое отделение занимается перерегистрацией старых беженцев и первичной регистрацией новых.

Пока стало известно, что на гумпомощь (в другом центре) смогут как и раньше претендовать такие категории беженцев:

Беременные женщины;

пенсионеры старше 60 лет;

беженцы с инвалидностью и т. д.

ЦЕНТР ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ MRIYA

[email protected]

+420 608 691 786

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Novákových 1954\20а, Praha 8

График работы центра: пн.–пт. 9:00–18:00







