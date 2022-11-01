ФОТО: Открылся новый центр помощи беженцам в Праге. Что там можно получить?

Cпикер слева Юлия Олейник (UNICEF), временный поверенный по делам Украины в Чехии Виталий Усатый, а также директор центра Mriya Олександра Сашка
Фото Anastasia Bulah
Что было в старом центре и почему он закрылся
Предыстория ясна. Весь мир потрясла трагедия, которая развернулась на территории Украины почти год назад: Россия начала жестокое и беспощадное вторжение. Мы писали, что более 460 000 украинцев отправились искать укрытия в Чехии. Более 100 000 из них, по словам Виталия Усатого, приняла Прага.
В ответ на территории Чехии организация MRIYA UA открыла Центр помощи на Вацлавской площади 62, который потом поддержала Мэрия Праги и организация Človek v tisní. Центр работал в режиме нон-стоп, комбинируя всевозможную помощь. На пресс-конференции Виталий Усатый подчеркнул, какой титанический труд требовался от работников как при открытии первого центра, так и при запуске второго:
«Самоотверженность волонтеров впечатляла: иногда это было и 10–12 часов в сутки, все работали на результат».
Да, старый центр в каком-то отношении был удобен. Он занимал выгодное положение с точки зрения близкого расположения к Главному железнодорожному и автобусному вокзалам. Туда могли безотлагательно направиться те, кто приехал в Чехию из Украины, чтобы поесть, взять необходимые гигиенические средства, получить консультацию и прийти в себя после настигшей их беды.
Виталий Усатый упомянул, что кроме материальной и консультативной помощи крайне важна была и будет психологическая поддержка:
«Чтобы в сложное время ты увидел живого человека, который может и готов тебе помочь».
Центр пытался помочь всем, сразу и во всем. С этой целью он успешно справился, но спустя почти год, когда спала первая волна беженцев и появилось время выдохнуть, пришла пора организовать работу более удобным образом. Старый центр помощи возник вовремя и к месту. Он помог первой волне беженцев. Тогда ни у кого не было времени собирать статистические данные, подробно консультировать и так далее. Надо было помогать здесь и сейчас.
Однако новый центр помощи и поддержки Mriya — продуманный, реорганизованный и расширенный вариант старого центра.
Фото Anastasia Bulah
Во-первых, новый центр в Праге по адресу Novákových 20а больше и просторнее. Сегодня там могут разместиться десятки людей, не создавая больших очередей: если вы ждете, то в комфортных условиях.
Фото Anastasia Bulah
Во-вторых, новый центр проводит повторную регистрацию и добывает для государства важные статистические данные о беженцах. Чехия получает информацию, какие у них проблемы с трудоустройством, жильем, детсадами и т. д. Знать о проблеме — значит начинать ее решать и лучше помогать беженцам, поэтому крайне важно предоставлять работникам центра точные данные о себе.
Фото Anastasia Bulah
В-третьих, центр оказывает более индивидуальную помощь. Что это значит на практике? Новая реальность — новые проблемы. Большинство беженцев уже освоились, получили язык, нашли временное жилье. Дальше у них возникают вопросы с визами, юридическими делами, работодателями, врачами и т. д. Со всем этим можно будет обратиться к работникам центра, которые уделят время точечным консультациям.
Один из консультационных пунктов в Центре помощи и поддержки Mriya
За какими бесплатными консультациями и услугами сможет обратиться беженец, приехавший после 24 февраля?
– Здоровье (получение справок для работы, для детсада, поиск врача, прививки и т. д.);
– трудоустройство и право;
– что делать подростку, который приехал без родителей (помощь в поиске работы — «бригады», IT-курсы, курсы по изучению языка и прочее).
В центре есть детский уголок с воспитателем, где можно на пару часов оставить ребенка и отправиться решать свои административные вопросы.
Фото Anastasia Bulah
Для молодых людей от 15 до 25 лет предусмотрена зона отдыха с диванчиками, играми, украиноязычной литературой.
Комфортная обстановка поможет облегчить психологический стресс
Так выглядит пространство с книгами, комфортной зоной для досуга украинской молодежи
Теперь свободное время можно проводить, играя в настольный футбол
Останется ли гуманитарная помощь и кто из беженцев сможет ее получать?
Организация MRIYA планирует открыть новый центр гуманитарной помощи в скором времени. Информация будет дополняться и уточняться. До конца недели новое отделение занимается перерегистрацией старых беженцев и первичной регистрацией новых.
Пока стало известно, что на гумпомощь (в другом центре) смогут как и раньше претендовать такие категории беженцев:
-
Беременные женщины;
-
пенсионеры старше 60 лет;
-
беженцы с инвалидностью и т. д.
ЦЕНТР ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ MRIYA
+420 608 691 786
Novákových 1954\20а, Praha 8
График работы центра: пн.–пт. 9:00–18:00