Что такое Quiet quitting или почему молодые люди в Чехии не хотят работать сверхурочно

Когда они уходят с работы, то не смотрят рабочую почту и не отвечают на телефонные звонки, связанные со служебными обязанностями. Это явление называется Quiet quitting (или «тихое увольнение»).



Страстные споры на эту тему разгорелись в прошлом году в социальных сетях. Был задан вопрос: является ли «тихое увольнение» положительной тенденцией для здоровой работы или служит для нерадивых сотрудников предлогом отказаться от наплыва новых задач?



Руководители и директора компаний часто критикуют эту тенденцию, рядовые сотрудники ее поддерживают.



Каждое поколение привносит свою точку зрения, реагируя на прежние привычки и пытаясь противостоять им или изменить их. Сейчас возрождение переживает упомянутая концепция «тихого увольнения». Впервые термин появился в словаре более 50 лет назад, но его бум пришелся на вирусные видео в сети TikTok.



После более чем двухлетней пандемии, которая перевернула мир с ног на голову, границы между личным и работой полностью исчезли, и людям необходимо снова навести порядок в своей жизни.



Поколение Z многому научилось у предыдущих поколений, которые совмещали работу и личную жизнь. Его представители поддерживают баланс между работой и личной жизнью, что должно предотвратить выгорание.



«Тихое увольнение» заключается не в уходе с текущей работы, а в том, что работники выполняют свои обязанности именно так, как прописано в трудовом договоре: никаких переработок и отключение от рабочей почты в свободное время.



Такие сотрудники обычно не стремятся к продвижению по службе, более высокой зарплате или признанию. Их главный интерес представляет качественная жизнь, в которой работа не на первом месте.



Подобный подход не ценится у начальства, которого беспокоит потеря мотивации к продвижению по карьерной лестнице и возможное снижение качества работы. Но так ли это на самом деле? По мнению сторонников тренда, мотивация и качество не исчезают, а наоборот, улучшаются вместе с удовлетворенностью и ощущением надежности.



«Тихое увольнение» может иметь ряд преимуществ, в том числе для работодателей: они знают пределы того, что можно требовать от своих сотрудников, и в то же время могут рассчитывать на качество выполненной работы.



Сотрудник отдохнул и становится надежным членом команды, от которого можно ожидать стабильной работы.



Если обе стороны согласны с подходом и заранее понимают все преимущества и недостатки, то могут работать хорошо и прежде всего стабильно.