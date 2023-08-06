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Полицейский в Чехии оставил служебную собаку в машине в жару. Она умерла.

Новости 420on
7 АВГУСТА 2023
13:38
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Генеральная инспекция сил безопасности (ГИБС) предложила предъявить обвинение кинологическому работнику, обвиняемому в гибели служебной собаки. Он оставил животное без присмотра в своей машине на полтора часа, когда температура на улице достигала 28 градусов по Цельсию.
«Скорее всего, служебная собака погибла из-за стресса и высокой температуры на улице», — сказала Ивана Нгуен, представитель инспекции.

«Сотрудник полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, оставил свою служебную собаку в пластиковом транспортировочном боксе в багажном отделении без серьезной и срочной причины, несмотря на высокую температуру на улице», — описала инцидент пресс-секретарь полиции.

С большим трудом животному удалось выбраться из бокса на передние сиденья.

«По результатам экспертизы, в результате длительного нахождения в тесном и практически непроветриваемом помещении, недостатка воды, стресса и физических нагрузок у собаки постепенно наступили обезвоживание, перегрев и удушье», — пишет инспекция на своем сайте.

Теперь инспекция предложила предъявить кинологическому работнику «обвинение в халатном отношении к животным, за которое, в случае доказательства его вины, грозит до шести месяцев лишения свободы, запрет на деятельность или конфискация имущества».

Источник: irozhlas.cz


полиция Чехия животные

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