Полицейский в Чехии оставил служебную собаку в машине в жару. Она умерла. Новости 420on 7 АВГУСТА 2023 13:38 313

Генеральная инспекция сил безопасности (ГИБС) предложила предъявить обвинение кинологическому работнику, обвиняемому в гибели служебной собаки. Он оставил животное без присмотра в своей машине на полтора часа, когда температура на улице достигала 28 градусов по Цельсию.





«Сотрудник полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, оставил свою служебную собаку в пластиковом транспортировочном боксе в багажном отделении без серьезной и срочной причины, несмотря на высокую температуру на улице», — описала инцидент пресс-секретарь полиции.



С большим трудом животному удалось выбраться из бокса на передние сиденья.



«По результатам экспертизы, в результате длительного нахождения в тесном и практически непроветриваемом помещении, недостатка воды, стресса и физических нагрузок у собаки постепенно наступили обезвоживание, перегрев и удушье», — пишет инспекция на своем сайте.



Теперь инспекция предложила предъявить кинологическому работнику «обвинение в халатном отношении к животным, за которое, в случае доказательства его вины, грозит до шести месяцев лишения свободы, запрет на деятельность или конфискация имущества».



Источник: «Скорее всего, служебная собака погибла из-за стресса и высокой температуры на улице», — сказала Ивана Нгуен, представитель инспекции.«Сотрудник полиции, находясь не при исполнении служебных обязанностей, оставил свою служебную собаку в пластиковом транспортировочном боксе в багажном отделении без серьезной и срочной причины, несмотря на высокую температуру на улице», — описала инцидент пресс-секретарь полиции.С большим трудом животному удалось выбраться из бокса на передние сиденья.«По результатам экспертизы, в результате длительного нахождения в тесном и практически непроветриваемом помещении, недостатка воды, стресса и физических нагрузок у собаки постепенно наступили обезвоживание, перегрев и удушье», — пишет инспекция на своем сайте.Теперь инспекция предложила предъявить кинологическому работнику «обвинение в халатном отношении к животным, за которое, в случае доказательства его вины, грозит до шести месяцев лишения свободы, запрет на деятельность или конфискация имущества».Источник: irozhlas.cz





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