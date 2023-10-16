Табачным компаниям в Чехии перекрывают кислород. Запрещены рекламные акции и подарки к покупке

Сохор отметил, что эта поправка, которая не обсуждалась в комитете, является серьезным и неожиданным изменением условий ведения бизнеса, которое вступит в силу с начала следующего года. Запрет также гласит, что нельзя продавать стартовые наборы вместе, например, с пятью пачками продукции, или предоставлять какие-либо скидки.



В одобренном проекте говорится, что запрет распространяется на табачные изделия, средства для курения, травяные курительные смеси, электронные сигареты, электронные сигареты с дозаправкой и безникотиновые пакеты. Запрещается предлагать или предоставлять потребителям какие-либо экономические преимущества, в том числе льготы в виде ваучеров, скидок, предоставления любых товаров или услуг бесплатно или по цене ниже обычной. Кроме того, запрещается предоставлять эти товары бесплатно.