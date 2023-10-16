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Табачным компаниям в Чехии перекрывают кислород. Запрещены рекламные акции и подарки к покупке

Анастасия Князева
16 октября 2023
16:30
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Пакет правительственных мер по консолидации запретит табачным компаниям проводить любые акции по продаже всех никотиновых продуктов, включая нагретый табак и электронные сигареты. Как сообщил представитель JT International Йиржи Сохор, запрет распространяется, например, на акции, в рамках которых розничный продавец предлагает две бесплатные пачки при покупке пяти пачек или накопление баллов для участия в клубных программах. Компания распространяет в Чехии сигареты марок Camel, Benson & Hedges и Winston, а также устройства для нагревания табака и электронные сигареты. Палата депутатов одобрила поправку.
Сохор отметил, что эта поправка, которая не обсуждалась в комитете, является серьезным и неожиданным изменением условий ведения бизнеса, которое вступит в силу с начала следующего года. Запрет также гласит, что нельзя продавать стартовые наборы вместе, например, с пятью пачками продукции, или предоставлять какие-либо скидки.
  
В одобренном проекте говорится, что запрет распространяется на табачные изделия, средства для курения, травяные курительные смеси, электронные сигареты, электронные сигареты с дозаправкой и безникотиновые пакеты. Запрещается предлагать или предоставлять потребителям какие-либо экономические преимущества, в том числе льготы в виде ваучеров, скидок, предоставления любых товаров или услуг бесплатно или по цене ниже обычной. Кроме того, запрещается предоставлять эти товары бесплатно. 
сигареты деньги
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