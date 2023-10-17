Чехия избавится от зависимости от российской нефти в течение нескольких месяцев

«Чехия должна стать гораздо более сильным государством в области энергетики, включая контроль над ключевыми видами сырья», — сказал Фиала.

По его словам, за последний год правительство предприняло шаги по избавлению от зависимости от России и продолжит их делать. Оно также работает над усилением роли государства в энергетическом секторе, который, по словам Фиалы, становится стратегически важным.

«Чешское государство взяло на себя ответственность за значительную часть того, что до недавнего времени находилось в руках частных инвесторов или других государств. Эти шаги в области энергетической безопасности были абсолютно необходимы, они связаны с угрозами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся», — сказал премьер-министр.

Он напомнил, что Чехия получила долю в терминалах сжиженного природного газа (СПГ), купила трубопроводного оператора Net4Gas и готовится к увеличению мощности трансальпийского газопровода TAL.

Страна также готовится к строительству новых ядерных реакторов, как обычных, так и малых модульных. «Всеми этими шагами мы формируем реальный энергетический суверенитет. Это абсолютно необходимо в наше время», — сказал он.

По словам Фиалы, для обеспечения национальной безопасности необходимо также укреплять экономику. Он назвал важнейшей задачей развитие транспортной инфраструктуры, но не менее важно поддерживать образование, науку и исследования, связывая их с промышленностью.

Нассим Николас Талеб, автор, известный предсказанием финансового кризиса 2008 года, заявил на конференции, что взаимосвязанный экономический мир — это лучшее, что может обеспечить мир во всех странах. По его мнению, сейчас на Земле не больше войн, чем в прошлом.

«Это просто вопрос ощущений. Из-за большей взаимосвязанности мы просто больше их замечаем. У нас также больше неприятия риска. В 2020 году мы воспринимали ковид гораздо острее, чем мы бы его воспринимали в 1920 году», — сказал он.

Одной из хороших новостей, по его словам, является то, что мировая торговля становится все более активной. В этой связи он напомнил, что на адаптацию к эмбарго на импорт из России после ее вторжения в Украину ушло менее года.

«Сегодняшняя экономика гораздо более реактивна, чем раньше», — отметил он.

По его словам, одним из недостатков нынешней экономической ситуации являются высокие процентные ставки. «Западный мир в течение 15 лет практически обходился без процентных ставок, и теперь целое поколение не знает, как с ними работать», — сказал он.

По словам Талеба, пандемия коронавируса не была так называемым «черным лебедем», им стал финансовый кризис 2008 года. Он отметил, что после пандемии мир гораздо лучше подготовлен к следующим вызовам.

«После ковида мы лучше справляемся с проблемами в цепочках поставок. Системы учатся на ошибках, а в данном случае ошибки были невелики», — заключил он.