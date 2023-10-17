Среди жертв теракта ХАМАСа в Израиле — 22-летний чех
18 октября 2023
13:41
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Среди жертв теракта, совершенного ХАМАСом в Израиле, есть гражданин Чехии. Министерство иностранных дел подтвердило эту информацию 18 октября.
«Мы можем подтвердить, что среди жертв террористической атаки ХАМАСа был 22-летний чех-израильтянин, который находился в Израиле в гостях у друга», — сообщил официальный представитель МИД Дэниел Дрейк.
«Мы знаем от его семьи, что он был сторонником мира и того, чтобы гражданские лица не гибли ни в Израиле, ни в Газе», — добавил он.
Молодой человек был убит в результате террористического акта в кибуце Нирим.
Внезапное нападение
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, неожиданная и жестокая атака террористического движения ХАМАС в субботу, 7 октября, унесла жизни более 1 400 израильтян.
Более 260 из них были убиты террористами на фестивале Supernova, который проходил в пустыне Негев недалеко от кибуца Реим, всего в нескольких километрах от сектора Газа.
В среду Министерство здравоохранения Палестины, возглавляемое движением ХАМАС, заявило, что в результате израильских бомбардировок, направленных на уничтожение террористов, погибло более 3 300 человек, сообщает Financial Times.
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