Бумажные трубочки — не выход. Обнаружено, что они могут угрожать здоровью и окружающей среде

Пластиковые трубочки некоторое время назад оказались в центре внимания, так как они способствуют загрязнению окружающей среды, будучи небиоразлагаемым материалом. На смену им пришли бумажные, бамбуковые, металлические и даже стеклянные трубочки как более экологичная альтернатива. Первые два материала стали наиболее популярными, и известные сети быстрого питания включили в свой ассортимент трубочки из них. Однако в этом году ученые из Бельгии обнаружили, что соломинки из бумаги и бамбука часто содержат химические вещества, вредные не только для окружающей среды, но и для человеческого организма.

В исследовании, опубликованном в научном журнале Food Additives and Contaminants, бельгийские ученые изучили 39 трубочек различных марок, широко представленных на бельгийском рынке и изготовленных из пяти материалов: бумаги, бамбука, стекла, нержавеющей стали и пластика. Они исследовали содержание органических химических веществ, которые скрываются под аббревиатурой PFAS. Это перфторированные и полифторированные алкильные вещества, которые они отталкивают воду и тем самым повышают долговечность изделий.

PFAS относятся к веществам, которые называют вечными химикатами. Попадая в организм человека, животного или в окружающую среду, они не могут быть уничтожены обычными способами. Они загрязняют грунтовые, поверхностные воды и почву, где продолжают накапливаться и попадают в питьевую воду и продукты питания — при условии, что они не попадают в пищевую цепь другими путями, например прямо из трубочек.

Так, в ходе исследования PFAS были обнаружены в 27 из 39 протестированных марок. Хуже всего обстоят дела с соломинками, изготовленными из растительных материалов. 18 из 20 бумажных соломинок, четыре из пяти бамбуковых соломинок и две из пяти стеклянных соломинок содержали загрязняющие вещества. Единственными соломинками, не содержащими PFAS, были соломинки из нержавеющей стали.

«Органические соломинки, изготовленные из растительного сырья, не обязательно представляют собой более экологичную альтернативу пластиковым, поскольку они могут рассматриваться как еще один источник воздействия PFAS на человека и окружающую среду. Соломинки из нержавеющей стали представляются наиболее устойчивой альтернативой, поскольку они многоразовые, не содержат PFAS и полностью пригодны для переработки», — отмечают исследователи.

Неясно, каким образом PFAS попадают в материалы, из которых изготавливаются трубочки. Возможно, некоторые производители специально используют химические вещества для повышения долговечности изделий, или загрязнение может произойти в процессе производства. Однако в случае с бумажными и бамбуковыми соломинками, по мнению ученых, загрязнение могло произойти уже во время роста деревьев и бамбука на загрязненной почве.

Один из авторов исследования, Тим Гроффен, предупредил, что людям не стоит слишком паниковать. «Это очень маленький источник дополнительного воздействия, которого можно было бы легко избежать, но я не ожидаю, что соломинки сами по себе окажутся слишком вредными. Однако комбинация с другими источниками может оказать негативное влияние на здоровье», — сказал он в интервью NBC News.

Неизвестно, какое именно влияние оказывают PFAS на здоровье человека. Их воздействие может быть связано с низкой массой тела при рождении, высоким уровнем холестерина, заболеваниями щитовидной железы и повышенным риском рака почек и печени. Ученые до сих пор не определили, какой уровень воздействия этих химических веществ является опасным. Поэтому здравый смысл подсказывает, что лучше по возможности избегать контакта с ними.