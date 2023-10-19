Аномально теплая осень в Чехии. В конце века Брно может уподобиться Барселоне

Первый учебный месяц в этом году был больше похож на период каникул. Этот год переписывает «климатические» нормы. Не только Чехии, не только Европы, но и всего мира.





В климатологии давно существует одно число — полтора. Ученые уже много лет предупреждают, что если потеплеет на полтора градуса Цельсия по сравнению с периодом до промышленной революции, то ничего хорошего планету не ждет. В сентябре этого года в прямом смысле показало, что именно эти полтора градуса могут означать.





Действительно, во всем мире в этом девятом месяце температура в среднем была выше на 0,93 градуса, а в Европе — даже на 2,51 градуса. В Чехии она была на 3,5 градуса выше, чем в 1991-2020 гг. В целом, по данным программы Европейского Союза Copernicus по мониторингу атмосферы и изменения климата, сентябрь этого года стал самым теплым за всю историю наблюдений.





«Сентябрь может быть хорошим примером того, что происходит, потому что само понятие потепления на один или полтора градуса никому ничего не говорит. А вот количество и продолжительность навалившихся на нас волн тепла или увеличение числа лесных пожаров ощутили все. Если применить это к Чехии, то за шестьдесят лет она потеплела на два градуса Цельсия, но увеличение количества жарких дней неожиданно оказалось в три раза больше», — сказал CzechCrunch климатолог Павел Заградничек из Института исследований глобальных изменений Академии наук, или CzechGlobe.





Под тропическим днем понимается день, когда минимальная температура достигает 30 градусов Цельсия. В сентябре этого года их было восемь. В сентябре 2016 года уже было больше. В целом период, в течение которого в Чехии могут наблюдаться тропические дни, продлевается на тридцать дней. «Средняя последняя дата наступления тропического дня в последнее десятилетие была на восемнадцать дней позже, чем в 1960-х годах. В низинах, где такая ситуация встречается чаще, в период с 2011 по 2020 год она составляла в среднем около 31 августа. Появление тропического дня в сентябре повторяется раз в три года», — поясняет ученый.





Казалось бы, настоящий сентябрь наступает, по крайней мере, с наступлением вечера и ночи, когда все-таки начинает холодать. Но даже сентябрьские вечера не являются нормальными. «Они могут казаться нам нормальными, потому что мы привыкли к более высоким температурам. Между тем, ночные температуры в этом году были одними из самых теплых за всю историю наблюдений. В Брно, например, минимальная температура в сентябре была самой высокой с 1961 года и на четыре градуса Цельсия превысила среднее значение за период с 1961 по 1990 год», — говорит Заградничек.





По словам климатолога CzechGlobe, сентябрь в долгосрочной перспективе был самым медленно «нагревающимся» месяцем, и зачастую эта тенденция не является статистически значимой. Однако статистически значимыми являются ночные температуры сентября. Именно они в долгосрочной перспективе прогреваются сильнее всего. «Для всей осени потепление ночей даже больше, чем потепление дневных температур воздуха», — говорит климатолог.





В любом случае, в сентябре этого года Чехия оказалась в одном ряду со странами, расположенными ближе к Средиземноморью, где лето всегда длиннее. «Когда мы провели анализ того, куда может переместиться республика с точки зрения климатических регионов к концу века, оказалось, что, например, юг Моравии будет похож на район вокруг Барселоны или север Италии», — добавляет Захрадничек. Однако, по его словам, не факт, что четыре времени года исчезнут из Чехии. По своему характеру она по-прежнему относится к Центральной Европе, но все четыре времени года становятся теплее — весна наступает раньше, чем в прошлом, а зимний сезон короче. Так, например, весна не исчезает, а становится длиннее.





Рекордная температура в течение всего года

К счастью, сентябрьское тепло пока не должно слишком сильно повлиять на природу и животных. Это может произойти только в том случае, если наступит необычно теплый октябрь и начало ноября, когда растительность и животные готовятся к зимнему сезону. Конечно, теплый сентябрь с малым количеством дождей пагубно влияет на почву и гидрологическую засуху. Чехию сейчас спас только август с осадками выше нормы. Однако опасность может возникнуть и в том случае, если теплая осень быстро сменится осенними заморозками.