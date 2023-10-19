Жители Чехии смогут оформлять пенсию онлайн
19 октября 2023
22:30
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С декабря этого года люди смогут подавать заявления о назначении пенсии в электронном виде. Сегодня Сенат одобрил это дополнение к закону «Об организации и осуществлении социального обеспечения». Поправка также регулирует порядок предоставления оплачиваемого отпуска сотрудникам, работающим в лагерях и на мероприятиях для детей и молодежи. Предполагается упростить процесс выплаты заработной платы. Теперь законопроект поступит на подпись президенту.
Так, в поправке правительства, предложенной депутатами коалиции, Палата депутатов изменила круг лиц, которые могут претендовать на оплачиваемый отпуск, с целью улучшения условий для них. Эта возможность должна распространяться и на лагеря, организованные, например, добровольными пожарными, спортивными клубами и церковными объединениями. С другой стороны, такие организации должны будут регистрироваться не менее чем на пять лет вместо нынешнего одного года.
Поправка правительства также изменяет сроки выплаты пенсий с января. Сроки станут меньше, и люди должны будут получать пенсию в первой половине месяца. Теперь будет пять дат выплаты пенсии по четным дням в первой половине месяца. Сейчас существует 12 дат — со 2-го по 24-е число месяца. Новые даты будут назначены с 6-го по 14-е число месяца. Таким образом, некоторые пенсионеры получат свои деньги раньше, чем в настоящее время. Согласно проекту, пенсии будут выплачиваться по календарным месяцам, а не по так называемым скользящим, то есть от срока к сроку.
Заявителям, желающим лично обратиться за назначением пенсии, больше не придется идти в отделение администрации по месту жительства. Они смогут выбрать отделение по своему усмотрению.
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