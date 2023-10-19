Жители Чехии смогут оформлять пенсию онлайн

Так, в поправке правительства, предложенной депутатами коалиции, Палата депутатов изменила круг лиц, которые могут претендовать на оплачиваемый отпуск, с целью улучшения условий для них. Эта возможность должна распространяться и на лагеря, организованные, например, добровольными пожарными, спортивными клубами и церковными объединениями. С другой стороны, такие организации должны будут регистрироваться не менее чем на пять лет вместо нынешнего одного года.

Поправка правительства также изменяет сроки выплаты пенсий с января. Сроки станут меньше, и люди должны будут получать пенсию в первой половине месяца. Теперь будет пять дат выплаты пенсии по четным дням в первой половине месяца. Сейчас существует 12 дат — со 2-го по 24-е число месяца. Новые даты будут назначены с 6-го по 14-е число месяца. Таким образом, некоторые пенсионеры получат свои деньги раньше, чем в настоящее время. Согласно проекту, пенсии будут выплачиваться по календарным месяцам, а не по так называемым скользящим, то есть от срока к сроку.

Заявителям, желающим лично обратиться за назначением пенсии, больше не придется идти в отделение администрации по месту жительства. Они смогут выбрать отделение по своему усмотрению.