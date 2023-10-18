Прогноз: предупреждение о сильном ветре. В выходные дни в Чехии потеплеет
19 октября 2023
15:49
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В выходные дни в Чехии потеплеет. В пятницу и субботу температура воздуха днем может вновь превысить 20 градусов Цельсия. Но при этом будет преимущественно облачно или пасмурно, местами пройдет дождь или морось. В пятницу днем и в ночь на субботу существует вероятность сильного восточного ветра. Это следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
Сегодня на большей части территории страны максимальная температура еще не должна превысить 12 градусов Цельсия, но на юге Чехии она может достигнуть и 16 градусов. В течение дня будет облачно или пасмурно. На севере страны временами будет идти дождь или морось, в других местах — лишь отдельные ливни.
В пятницу небо также будет преимущественно облачным. На западе и северо-западе местами пройдет небольшой дождь, в Чехии местами туман. Дневная температура может достигнуть 21 градуса Цельсия, а на юго-востоке Моравии — 24 градусов. Аналогичные температуры метеорологи прогнозируют и на субботу, которая ожидается облачной, с дождями и даже ливнями на юге страны вечером.
В пятницу днем и в ночь на субботу на востоке Чехии существует угроза сильного ветра. Порывы могут достигать скорости до 70 км/ч, предупреждает Чешское гидрометеорологическое управление. Метеорологи ожидают наиболее сильные порывы ветра поздно вечером в пятницу и около полуночи.
Предупреждение о сильном южном ветре действует с 15:00 пятницы до 05:00 субботы. Оно распространяется на весь Моравско-Силезский и Злинский края, а также на большую часть Оломоуцкого и Южноморавского краев. В Чехии предупреждение распространяется на большую часть Пардубицкого края.
Метеорологи этих регионов предупреждают о возможных повреждениях деревьев и травмах от сломанных веток или упавших предметов. В горах рекомендуется ограничить походы и не заходить особенно в районы хребтов.
«Самые сильные порывы ветра обычно наблюдаются поздно вечером в пятницу и около полуночи с пятницы на субботу», — говорится в сообщении. По данным метеорологов, ветер ослабеет к утру субботы.
В воскресенье ветер стихнет, но на большей части территории пройдут дожди, лишь на северо-западе Чехии осадки будут единичными. Ближе к вечеру начнет проясняться. Дневные максимумы достигнут 17 градусов. В первой половине следующей недели должно быть так же тепло.
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