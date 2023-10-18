Прогноз: предупреждение о сильном ветре. В выходные дни в Чехии потеплеет

Сегодня на большей части территории страны максимальная температура еще не должна превысить 12 градусов Цельсия, но на юге Чехии она может достигнуть и 16 градусов. В течение дня будет облачно или пасмурно. На севере страны временами будет идти дождь или морось, в других местах — лишь отдельные ливни.





В пятницу небо также будет преимущественно облачным. На западе и северо-западе местами пройдет небольшой дождь, в Чехии местами туман. Дневная температура может достигнуть 21 градуса Цельсия, а на юго-востоке Моравии — 24 градусов. Аналогичные температуры метеорологи прогнозируют и на субботу, которая ожидается облачной, с дождями и даже ливнями на юге страны вечером.





В пятницу днем и в ночь на субботу на востоке Чехии существует угроза сильного ветра. Порывы могут достигать скорости до 70 км/ч, предупреждает Чешское гидрометеорологическое управление. Метеорологи ожидают наиболее сильные порывы ветра поздно вечером в пятницу и около полуночи.





Предупреждение о сильном южном ветре действует с 15:00 пятницы до 05:00 субботы. Оно распространяется на весь Моравско-Силезский и Злинский края, а также на большую часть Оломоуцкого и Южноморавского краев. В Чехии предупреждение распространяется на большую часть Пардубицкого края.





Метеорологи этих регионов предупреждают о возможных повреждениях деревьев и травмах от сломанных веток или упавших предметов. В горах рекомендуется ограничить походы и не заходить особенно в районы хребтов.





«Самые сильные порывы ветра обычно наблюдаются поздно вечером в пятницу и около полуночи с пятницы на субботу», — говорится в сообщении. По данным метеорологов, ветер ослабеет к утру субботы.





В воскресенье ветер стихнет, но на большей части территории пройдут дожди, лишь на северо-западе Чехии осадки будут единичными. Ближе к вечеру начнет проясняться. Дневные максимумы достигнут 17 градусов. В первой половине следующей недели должно быть так же тепло.