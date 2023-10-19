В ходе проверок на границе со Словакией сотрудники полиции отказали во въезде 745 мигрантам

По словам Вондрашека, в этом году полицейские зафиксировали более 11 000 нелегально находящихся в Чехии иностранцев. Это число в два раза больше, чем в прошлом году на ту же дату. В этом году полицейские задержали 3 785 иностранцев с явным намерением продолжить свой путь через Чехию в Западную Европу, в то время как год назад на ту же дату их было более 16 000, добавил глава полиции.

«За исключением Словакии, в соседних странах ситуация также значительно лучше, чем в прошлом году», — сказал Вондрашек. По его словам, свидетельством более эффективного обмена информацией о перевозчиках, номерных знаках автомобилей и другими сведениями является то, что если в прошлом году полицейские арестовали 248 перевозчиков, то в этом году к воскресенью их было уже 341.

С момента начала выборочных проверок на границе со Словакией полицейские проверили более 110 000 человек, 51 000 автомобилей и 550 поездов. «Мы задержали 821 иностранца, желающего незаконно проникнуть на нашу территорию, из них 745 было отказано во въезде в Чехию. В этом контексте мы задержали 32 перевозчика контрабанды», — резюмировал Вондрашек. В проверках за одну смену участвуют 142 полицейских, также помогают 22 таможенника. «Каждые 24 часа 330 полицейских и таможенников несут службу на границе по предотвращению нелегальной миграции», — сказал он.

Фиала подчеркнул, что статистика значительно лучше, чем в прошлом году, несмотря на тенденцию к росту. По его словам, Чехия делает все возможное, чтобы прервать миграционные пути внутри ЕС и не допустить проникновения мигрантов уже на границах Шенгенской зоны. Чехия стремится найти европейское решение, включая более совершенную политику возвращения и процедуры предоставления убежища.