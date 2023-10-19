Пастор в Чехии растоптал детям тыквы. Это сатанизм, считает он.

Фотография, которую муниципалитет разместил на своем профиле в Facebook, не осталась без ответа. Декорации из тыкв со свечками были созданы в воскресенье родителями и детьми и размещены в парке возле местной церкви. В понедельник там были обнаружены только остатки тыкв.





Марек Кортис решил улучшить детям настроение и купил еще двадцать тыкв. Так что декорации снова смогли вернуться на свое место. Но ненадолго — на следующий день их снова уничтожили.





В конце концов выяснилось, что вандализм — дело рук местного приходского священника Яромира Смейкала. Он взял на себя ответственность за содеянное, а когда увидел, какую волну негодования вызвал его поступок, направил в муниципалитет письмо с объяснениями.





«Выйдя вечером в воскресенье из прихода, я увидел многочисленные символы сатанинского праздника ‚Halowin‘, установленные перед нашей святыней», — написал пастор в своем письме.





«Праздник родился в дегуманизированном современном мире в противовес нашему Дню всех святых и Дню всех душ. Я поступил в соответствии со своими убеждениями и долгом быть отцом и защитником вверенных мне детей и убрал эту символику», — добавил он.





Он пояснил, что отреагировал сразу, не зная ни причины появления тыкв, ни их создателя.





«Только на следующий день я узнал, что это было муниципальное мероприятие и творение детей. Если бы я знал, то, несмотря на свой долг действовать против зла, я бы решительно и радикально рассмотрел то обстоятельство, что я также затрагиваю чувства своих ближних, особенно детей», — говорится в письме.





Поступок пастора был осужден большинством жителей общины и не нашел понимания даже у церковного начальства. Брненская епархия также принесла извинения руководству города и всем жителям.





«Руководство не разделяет такого поведения и будет решать этот вопрос», — заявил в своем извинении генеральный викарий Павел Кафка.





Дело вызвало большой резонанс. Пострадал не только приходской священник, но и защищавший его в социальных сетях Марек Псота. Он назвал сбор урожая тыквы языческим праздником.





«В самом конце мероприятия местные жители поставили в парке перед церковью резные тыквы со свечами, хотя приходской священник настоятельно просил этого не делать», — написал он.





«Эта явно целенаправленная провокация со стороны горожан и самого мэра привела к тому, что отец Яромир эти тыквы уничтожил. Поверьте, мы знаем отца Яромира уже шестнадцать лет, и он много раз помогал нам, это прекрасный человек», — добавил он.





Однако большинство людей не разделяют его мнения и не одобряют поступок священника.





На это событие обратил внимание и британский новостной канал BBC на своем сайте. Статья «Чешский сельский священник сожалеет о том, что разбил тыквы» была озаглавлена каламбуром, отсылающим к известной американской рок-группе Smashing Pumpkins.