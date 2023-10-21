«Зеленый план» готов, но кто захочет жить по нему?

Нельзя сказать, что чехи относятся к самым образцовым нациям по уровню выбросов углекислого газа. Напротив. Когда производство парниковых газов разбивается на душу населения, то ситуация в этом направлении складывается печальная.





Согласно последним данным за 2022 год, Чехия вошла в первую тридцатку стран мира по объему выбросов на душу населения. Если сравнивать только страны с населением более 10 млн. человек, то Чехия занимает десятое место и является худшей в ЕС.





Кому-то подушевые выбросы могут показаться демагогией, но что может сделать маленькая Чехия в глобальной климатической игре? Но если «след» одного бразильца в два раза меньше, чем у другого, а у индийцев — в четверть, то трудно требовать от этих стран первыми начать сокращать выбросы. Особенно если они могут возразить, что несправедливо оценивать не только текущее производство, но и то, кто сколько вредных молекул закачал в атмосферу за последние десятилетия и столетия.





Мало кто воспользовался плодами промышленной революции раньше чехов. И мало кто продолжает выдыхать в большем объеме. Справиться с этим счетом можно двумя способами.





Либо оставить цифры в прошлом, полагая, что судьба планеты все равно не зависит от усилий одной маленькой страны. Так зачем же повышать стоимость жизни с помощью таких вещей, как штрафы за сжигание угля, если, к тому же, все равно можно встретить достаточно людей, которые оспаривают, что выбросы CO2 оказывают какое-либо влияние на климат?





Или посмотрите на то, что происходит в природе, и подумайте, допустим ли вообще пассивный подход. Может быть, климат каким-то чудесным образом образумится, а если нет? Хотим ли мы рисковать или лучше принять меры на всякий случай, в надежде, что кто-то другой присоединится к нам, и стоимость профилактики, если повезет, окажется меньше, чем последующий ущерб?





Зеленый пионер Бабиш





Хотя Андрей Бабиш сегодня не претендует на звание первопроходца, именно он поставил Чехию на путь номер два. И это ему удалось. В обмен на обещание щедрой финансовой помощи три года назад, будучи премьер-министром, он согласился с общеевропейским обязательством сократить выбросы парниковых газов на 55% к 2030 году (по сравнению с 1990 годом), а затем до нуля к 2050 году.





Находясь в оппозиции, Бабиш забыл о своих обязательствах. Тем не менее, 55-процентная цель стала обязательной нормой ЕС, чем-то вроде климатического закона, для выполнения которого Чехия уже начала получать солидарные взносы от ЕС. Со временем она должна будет продемонстрировать и определенную активность, для подведения итогов которой предполагается использовать упомянутую во введении климатическую и энергетическую концепцию.





Если чей-то документ не соответствует требованиям, то комиссия уполномочена переделать его таким образом, чтобы, сложив все воедино, можно было достичь цели в 55%. К моменту европейских выборов эта процедура проверки закончится, и национальные предложения превратятся в обязательства, от которых можно будет отказаться только по взаимному согласию в рамках ЕС или под угрозой крупных штрафов.





Ветряные мельницы и скрытые штрафы





Чехия обещает сократить выбросы на 60%. С помощью экспертов даже неспециалист может понять, как это должно произойти. Но легким чтением это не назовешь.





Документ не пытается убедить или увлечь кого-то политически. Он написан технократично и длинно, изобилует наполнителями для увеличения объема (463 страницы), а после утверждения правительство предпочло особо не распространяться о нем.





Ключом к снижению выбросов должна стать экономия на потреблении, прекращение экспорта электроэнергии и переход на более чистые источники. Знакомые вещи, но в гораздо больших масштабах, чем раньше. Способ реализации звучит неожиданно — основная часть задачи должна быть обеспечена, так сказать, автоматически тем, что уже согласовано или согласовывается в Европе в контексте защиты климата.





Вопрос о том, знает ли об этом общественность и примет ли она это, в документе не рассматривается, однако во многих отношениях это будут масштабные изменения. Сокращение квот для крупных эмитентов, таких как промышленность и энергетический сектор, должно продолжаться. Таким образом, бремя выбросов становится одновременно и финансовым бременем, что призвано вытеснить с рынка грязные источники и создать резервы для поддержки более чистых решений. Загвоздка, однако, заключается в чешской практике, где в течение многих лет все шло своим чередом, а производители угольной электроэнергии теперь грозятся закрыть свои станции через несколько лет, не имея ничего взамен.





Столь же дико выглядит и планируемое распространение пособий на повседневную жизнь. Может быть, Бабиш еще не знает об этом, а может быть, приберег эту карту до предвыборной борьбы, но «Зеленый курс» — это не только отказ от двигателей внутреннего сгорания.





Например, принятые в прошлом году директивы предусматривают введение налога на выбросы углекислого газа в размере 45 евро за тонну CO2 для внутреннего потребления ископаемого топлива. На практике, по оценкам Министерства охраны окружающей среды, с 2027 года это составит около двух крон за литр бензина или 200 крон за мегаватт-час газа для отопления дома.





Предполагается, что средства от таких мер пойдут на строительство ветряных электростанций или на такие мероприятия, как установка тепловых насосов или утепление домов (где также ожидается ужесточение стандартов, хотя и в расплывчатой форме).





Для Чехии предполагается выделить триллион крон, из которых только часть будет собрана внутри страны — другую часть заплатят более богатые страны, чтобы помочь более бедным и отсталым странам ЕС идти в ногу со временем. Но то, как будет потрачена эта помощь, во многом будет зависеть от внутреннего мастерства. Может быть, во второй раз это получится лучше, чем урок Польши о том, как построить больше автобанов на деньги ЕС.





Короче говоря, чехов ждут колоссальные перемены, и новый климатический план — лишь тонкое напоминание о том, на какой поезд они невольно садятся.