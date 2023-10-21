Инвестиционным мошенникам осложнили жизнь, но осторожность ничем не заменишь

В начале октября правительство Чехии направило в Палату депутатов проект поправок к Закону об инвестиционных компаниях и инвестиционных фондах (№ 240/2013), которые должны вступить в силу с июля следующего года. Предлагаемых изменений больше, но мы сосредоточимся на лицах, определенных в статье 15 Закона, которые могут управлять доверенными им средствами с целью соинвестирования на очень ограниченной основе.

Поскольку они, как правило, инвестируют средства небольшого круга людей — например родственников или друзей, не более 20 человек, эти управляющие не подпадают под надзор вышеупомянутого закона (ISIF). Таким образом, на них не распространяется большинство чешских и европейских норм, касающихся управляющих инвестиционными фондами, и они не находятся под надзором ЧНБ. Центробанк лишь ведет их реестр и на основании регулярно представляемых данных проверяет, не превышает ли объем активов под управлением установленный законом лимит. Помимо упомянутых 20 человек, они могут также управлять средствами так называемых квалифицированных инвесторов, от которых ожидается наличие определенного опыта и знаний. Однако они не могут предлагать свои инвестиции населению. Более подробное описание действующего регулирования в этой области можно найти на сайте ЧНБ.

С ростом числа банкиров и стоимости активов под управлением мы, к сожалению, все чаще сталкиваемся со случаями, когда они не соблюдают установленные правила. Некоторые из них намеренно искажают данные, чтобы в случае возникновения проблем только задним числом выяснить, что активы под управлением на самом деле значительно превышали установленный законом лимит. При этом нередко выясняется, что данная организация собирала средства в нарушение закона даже от непрофессиональных инвесторов.

Это далеко не маленькие цифры, часто речь идет о десятках и сотнях пострадавших вкладчиков, а в некоторых случаях — о тысячах. Чтобы обмануть людей, требуется совсем немного, например, создать ложное впечатление, что это регулируемая и контролируемая организация, в том числе путем указания на ее регистрацию в ЧНБ.

Однако для управляющих совершенно нормально работать в рамках закона, у них есть свое место на финансовом рынке, и такое специальное регулирование имеет смысл. К сожалению, не все соблюдают правила, существуют и инвестиционные мошенники, которые вместо того, чтобы бережно инвестировать вверенные им средства, покупают на них спортивные автомобили. Таким образом, упомянутая выше поправка, внесенная по инициативе ЧНБ, вводит некоторые новшества, которые должны усложнить жизнь мошенникам, не делая ее излишне сложной для честных людей.

Так, будет запрещено использование в названии слова «фонд» и его производных и обязательным станет обозначение «лицо венчурного капитала», которое лучше характеризует данный вид деятельности. В то же время минимальный порог инвестиций квалифицированного инвестора будет увеличен до 125 000 евро, а также появятся новые информационные обязательства как для инвесторов, так и для ЧНБ. Если банкир управляет активами более чем 20 клиентов, то он будет обязан провести аудиторскую проверку количества инвесторов. И наконец, поправка делает невозможной перерегистрацию лиц, исключенных из реестра за нарушение закона.

Цель поправки — максимально ограничить риск того, что банкир будет получать средства с нарушением закона. Но даже самый лучший закон не заменит осторожности и осмотрительности. Правила разумного инвестирования нужно соблюдать даже в тех случаях, когда инвестиционные услуги предоставляются регулируемыми и контролируемыми организациями. Одна из таких услуг — корпоративные облигации, которые могут предлагаться банками, дилерами по ценным бумагам или инвестиционными посредниками.

Хотя выглядят относительно безопасными, это не всегда так. Инвесторы должны уметь оценивать финансовое положение эмитента и надежность выпуска, а также осознавать риск того, что облигация может быть не погашена должным образом. Иногда полезно задавать относительно простые вопросы, такие как «Понимаю ли я, почему эмитент занимает на рынке капитала под высокий процент, а не, скажем, в банке?» или «Что на самом деле будет куплено эмитентом на привлеченные средства?»

Полезным руководством при принятии решения может служить «Оценочная карта корпоративных облигаций» Министерства финансов США. Чтобы лучше ориентироваться в этом вопросе, Центробанк создал «Десять заповедей для розничных инвесторов в корпоративные облигации», из которых мы в заключение этого текста выделили три пункта, которые должны лежать в основе всех инвестиционных решений:

1. Оценить риски (Понимаю ли я риски? Готов ли я их принять? Подходит ли мне данная инвестиция в моей текущей ситуации?)

2. Диверсифицировать свой портфель (старое доброе правило «не класть все яйца в одну корзину»).

3. Растущая доходность = растущий риск (Но будьте осторожны, даже относительно низкая доходность не является гарантией безопасности!)

Принципы из этой десятки, безусловно, пригодятся нам в ближайшем будущем, когда мы, скорее всего, перейдем от термина «пенсионные накопления» к гораздо более яркому термину «пенсионное инвестирование» (именно к нему и относится долгосрочный инвестиционный продукт — ДИП).