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Из-за компании Energoaqua погибло почти 40 тонн рыбы в реке Бечва, считает суд

Новости 420on
23 октября 2023
10:30
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По вине компании Energoaqua в реку Бечва 20 сентября 2020 года попали химические вещества и погибло 39 тонн рыбы, указано в вердикте Всетинского районного суда. Однако суд не назначил компании наказание. По мнению судьи Людмилы Герловой, юридическое лицо не несет объективной уголовной ответственности по данному делу.
 
Согласно решению, компания могла совершить правонарушение во время аварии, поэтому суд передал дело в Чешскую экологическую инспекцию. Суд оправдал директора компании Олдржиха Гавелку по обвинению в отравлении реки. Вердикт еще не окончательный, но судья Людмила Герлова сейчас излагает свои доводы. 
 
За нанесение ущерба окружающей среде и создание угрозы для природы, а также за несанкционированное обращение с охраняемыми дикими животными Гавелке грозило от одного до пяти лет лишения свободы, запрет на деятельность компании и штраф. Адвокат компании Владимир Курка и Гавелка неоднократно отрицали свою вину. 
 
По мнению прокурора Йиржи Сахра, реку отравили цианид и шестивалентный хром. Он предложил наложить на компанию Energoaqua штраф в размере 21 млн крон. Для Гавелки он попросил назначить условное наказание в размере примерно одной трети от предусмотренного законом срока и штраф в размере 1 млн крон. Обвиняемые и их защитник Йиржи Облук требовали оправдательного приговора. По их мнению, доказательств вины компании и ее директора не существует. 
 
Суд приступил к рассмотрению получившего широкую огласку дела в рамках основного процесса в конце января. С тех пор состоялось 29 заседаний. Показания дали десятки свидетелей, также суд вызвал несколько экспертов. Объем материалов дела составляет около 7 000 страниц. 
 
Компания Energoaqua управляет бывшим заводом Tesla в Рожнове-под-Радгоштем (регион Всетин), где она также осуществляет очистку сточных вод. Сточные воды уходят с территории завода по 13-километровому каналу, который впадает в реку Бечва в Валашске-Мезиржичи. По мнению прокуратуры, химикаты попали в реку через этот канал. Представители компании это отрицают. По их словам, первая рыба начала гибнуть примерно в 3,5 км от канала, поэтому Energoaqua не может быть виновником экологической катастрофы. С ними согласны и некоторые ученые, и рыбаки. Например, химический завод Deza в Валашске-Мезиржичи находится ближе к месту гибели первой рыбы. 
 
По мнению прокуратуры, по вине Energoaqua произошло загрязнение как минимум 37 километров реки Бечва, что привело к массовой гибели более 39 тонн рыбы. 
рыбалка животные экология Чехия суды
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