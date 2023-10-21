Из-за компании Energoaqua погибло почти 40 тонн рыбы в реке Бечва, считает суд

Согласно решению, компания могла совершить правонарушение во время аварии, поэтому суд передал дело в Чешскую экологическую инспекцию. Суд оправдал директора компании Олдржиха Гавелку по обвинению в отравлении реки. Вердикт еще не окончательный, но судья Людмила Герлова сейчас излагает свои доводы.

За нанесение ущерба окружающей среде и создание угрозы для природы, а также за несанкционированное обращение с охраняемыми дикими животными Гавелке грозило от одного до пяти лет лишения свободы, запрет на деятельность компании и штраф. Адвокат компании Владимир Курка и Гавелка неоднократно отрицали свою вину.

По мнению прокурора Йиржи Сахра, реку отравили цианид и шестивалентный хром. Он предложил наложить на компанию Energoaqua штраф в размере 21 млн крон. Для Гавелки он попросил назначить условное наказание в размере примерно одной трети от предусмотренного законом срока и штраф в размере 1 млн крон. Обвиняемые и их защитник Йиржи Облук требовали оправдательного приговора. По их мнению, доказательств вины компании и ее директора не существует.

Суд приступил к рассмотрению получившего широкую огласку дела в рамках основного процесса в конце января. С тех пор состоялось 29 заседаний. Показания дали десятки свидетелей, также суд вызвал несколько экспертов. Объем материалов дела составляет около 7 000 страниц.

Компания Energoaqua управляет бывшим заводом Tesla в Рожнове-под-Радгоштем (регион Всетин), где она также осуществляет очистку сточных вод. Сточные воды уходят с территории завода по 13-километровому каналу, который впадает в реку Бечва в Валашске-Мезиржичи. По мнению прокуратуры, химикаты попали в реку через этот канал. Представители компании это отрицают. По их словам, первая рыба начала гибнуть примерно в 3,5 км от канала, поэтому Energoaqua не может быть виновником экологической катастрофы. С ними согласны и некоторые ученые, и рыбаки. Например, химический завод Deza в Валашске-Мезиржичи находится ближе к месту гибели первой рыбы.

По мнению прокуратуры, по вине Energoaqua произошло загрязнение как минимум 37 километров реки Бечва, что привело к массовой гибели более 39 тонн рыбы.