Чехия открылась для мигрантов. Каким иностранцам чехи рады особенно?

В 2022 году иностранцы (граждане и неграждане ЕС) составили 10% населения Чехии (в 2021 году их доля составляла около 6%). В наибольшей степени этот рост обусловлен беженцами из Украины, которых, по данным Чешского статистического управления, на территории Чехии на 1 января 2023 года насчитывалось около 500 000 человек.



Чешскому рынку нужны филиппинцы, их стало в пять раз больше, чем в 2018 году

Значительно растет и число иностранцев из других стран: за последние пять лет Чехия пополнилась 7 000 румынских, 6 500 российских и 6 500 вьетнамских граждан, 5 000 выходцев из Словакии и 5 000 из Венгрии. Наиболее быстрыми темпами растет число граждан Филиппин, Индии и Сербии.



Это связано с государственной программой «Квалифицированный работник», которая предусматривает привлечение специалистов из-за рубежа.



Однако это не только рекрутинг для крупных компаний. «Спрос огромен, и иностранцев нанимают по всей стране», — сказала в интервью Seznam Zprávy Моника Поузарова, сотрудник отдела содействия торговле и услугам Чешской торговой палаты.



Число граждан стран, не входящих в Европейский союз (если не считать Украину), в Чехии растет быстрыми темпами. Например, число филиппинцев здесь с 2018 года увеличилось почти в пять раз — они являются самой быстрорастущей группой в этом сегменте стран. За ними следуют граждане Индии, число которых выросло в два раза, а также граждане Сербии и Турции.



Программа экономической миграции помогает компаниям привлекать дефицитных квалифицированных работников, но Минфин не решается ее продлить. Предприниматели отмечали, что ожидание оформления разрешений на работу составляет несколько месяцев, и были против того, чтобы министерство сокращало финансирование этой сферы. «С нашей точки зрения, это очень хорошо вложенные деньги, поскольку иностранные работники в Чехии платят налоги и вносят свой вклад в государственную казну», — сказала изданию Seznam Zprávy Дагмар Кужвартова, директор секции работодателей Конфедерации промышленности и транспорта Чешской Республики.



В конце концов Министерство финансов уступило доводам о том, что экономическая миграция выгодна и компаниям, и государству. И число работающих в Чехии иностранцев, особенно граждан Филиппин или Монголии, будет расти. Более того, правительство наконец-то увеличило квоты по программам, связанным с Законом об иностранцах. Например, филиппинским гражданам в Чехии до сих пор выдавалось примерно 2 300 разрешений на работу в год. К 2024 году это число возрастет до 10 300.



По состоянию на конец августа 2021 года в Чехии легально проживало 415 765 иностранцев из третьих стран, что составляет 3,9% от общей численности населения. Большинство из них, около 52%, имеют разрешение на постоянное проживание. Наиболее представлены граждане Украины, Вьетнама и России, на долю которых приходится более 70% всех граждан третьих стран.



Иностранцы на рынке труда

Иностранцы приезжают в Чехию в основном на работу (54%), а также к родственникам или на учебу. Кроме того, среди иностранцев наблюдается тенденция старения и увеличение числа людей пенсионного возраста. В то же время растет число иностранных детей, учащихся в чешских школах, что считается положительной тенденцией к улучшению интеграции.



С 2014 года, когда в законодательство о гражданстве были внесены изменения, увеличилось число иностранцев из третьих стран, получивших чешское гражданство без отказа от своего первоначального гражданства. В 2020 году их число достигло 2 656 человек. Наибольшую долю новых граждан Чехии составили выходцы из Украины (942 человека), России (521 человек), Вьетнама (89 человек) и Беларуси (112 человек).



Изменение законодательства явно способствует интеграции иностранцев в чешское общество, что отражается в динамично растущем числе тех, кто стал полноправным гражданином Чехии.



Если отвлечься от абсолютного количества иностранцев и сосредоточиться на работниках, то пропорции будут такими: до коронавирусного кризиса наиболее представленными иностранцами в Чехии были словаки. «В 2018 году на их долю приходилось 36% от общего числа иностранцев, работающих в чешском секторе оплаты труда», — говорится в исследовании Конфедерации промышленности и транспорта.



Вторыми по представленности иностранцами в секторе оплаты труда в Чехии в 2018 году были украинцы с долей 17%. В период с 2018 по 2021 год число украинцев неуклонно приближалось к числу словаков. Разница в численности составила примерно 1 000 человек в пользу словаков.



«Если предположить, что указанная тенденция сохранится и не будет изменена, например, последствиями войны в Украине, то украинцы станут наиболее представленными иностранцами в секторе оплаты труда. Третьими по представленности иностранцами в чешском зарплатном секторе являются поляки, доля которых среди иностранцев снизилась с 11% в 2018 году до 8% в 2021 году», — отмечают авторы исследования.



Социальные пособия иностранцы из третьих стран в Чехии получают в минимальном объеме. По данным Чешского статистического управления, в июне 2021 года, до начала кризиса в Украине, на их долю приходилось всего 2,3% от общего объема выплачиваемых социальных пособий — например, пособий по материальной нужде, жилищных пособий или детских пособий. Такая низкая доля свидетельствует о том, что в нормальных условиях иностранцы в Чехии не слишком зависят от социальной системы и скорее вносят вклад в экономику страны своей трудовой деятельностью.



Число легально проживающих иностранцев в прошлом году достигло 1,1 млн зарегистрированных лиц (по сравнению с 660 000 в 2021 году), то есть увеличилось почти на полмиллиона человек.



Доля иностранцев, имеющих ПМЖ, составляет около 30%, тогда как в 2021 году она была почти вдвое меньше. Среди иностранцев преобладают граждане третьих стран (80%), а на долю граждан ЕС приходится около 20%. Эти изменения также связаны с беженцами из Украины.



Треть украинцев уже вернулась на родину

На самом деле украинцев в Чехии меньше, чем показывают данные ČSÚ. С начала российской агрессии и до 1 апреля 2023 года Министерство внутренних дел выдало в общей сложности 504 107 временных разрешений. «В рамках процесса регистрации мы получили актуальную информацию о количестве лиц, желающих остаться в Чехии. По состоянию на 1 апреля мы зарегистрировали 325 742 человека, имеющих временную защиту. Эта цифра включает в себя как тех, кто продлил срок действия временной защиты, так и тех, кто обратился за временной защитой в этом году. Этот результат соответствует нашим оценкам», — сообщила весной журналистам директор Департамента по вопросам убежища и миграционной политики Павла Новотна. Из них 68% — лица трудоспособного возраста, 65% — женщины и 35% — мужчины. Среди обладателей временной защиты 28% составляют дети и 4% — пожилые люди.



Наибольшее число лиц, имеющих временную защиту, проживает в Праге, Брно и Пльзене. В пересчете на численность населения наибольшее число лиц, имеющих временную защиту, проживает в районах Тахов, Пльзень и Хеб. Примерно треть от общего числа предоставленных временных защит истекла. В большинстве случаев это были лица, вернувшиеся в Украину. Другие прекратили действие временной защиты по собственной просьбе (5%) или выехали в другую страну ЕС (1,5%).



Украинцы в странах ЕС

Сразу же после вторжения России в Украину в феврале этого года Европейский союз активизировал Директиву о временной защите. Проще говоря, это фактически кризисный «резервный план», который срабатывает, когда многим людям внезапно требуется помощь. Это быстрый способ помочь этим людям и одновременно распределить нагрузку между государствами-членами, чтобы отдельные системы предоставления убежища не начали разрушаться.



«Режим временной защиты позволяет пользоваться такими правами, как вид на жительство, доступ к рынку труда и жилью, медицинская помощь и доступ к образованию для детей», — поясняет Совет Европейского союза на своем сайте.



«В настоящее время (по состоянию на 31 июля 2023 года) механизмом временной защиты пользуются более 4,1 млн человек из Украины», — говорится в сообщении Совета. «Странами ЕС, принявшими наибольшее количество лиц из Украины, пользующихся временной защитой, являются: Германия (1 153 865 человек), Польша (971 080 человек) и Чешская Республика (357 540 человек)».