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500 чешских туристов эвакуируют из пострадавшего от обстрела египетского курорта Таба

Новости 420on
27 октября 2023
13:30
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Туристическое агентство Čedok в пятницу, 27 октября, отправит чартерные рейсы в Табу (Египет), чтобы доставить чешских туристов домой после ракетного обстрела города. По данным турфирмы, на египетском курорте находится 500 чехов.
 
«Безопасность наших клиентов является приоритетом, поэтому мы решили досрочно прекратить туры в отелях в окрестностях Табы и отправить чартерные рейсы в течение дня, чтобы все 500 чешских туристов, находящихся у нас в этом районе, смогли вернуться в Чехию», — заявила пресс-секретарь компании Čedok Катка Павликова. Она подчеркнула, что со всеми все в порядке и что компания постепенно информирует их о трансфере в аэропорт. 
 
В результате ракетного обстрела медицинского центра в Табе пострадали по меньшей мере шесть человек. Один из них госпитализирован. Кто выпустил ракету, неизвестно, но египетские СМИ связывают это с войной Израиля и ХАМАС. 
 
Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что не знает национальности раненых, но, вероятно, они являются гражданами Египта. «У нас нет сообщений о том, что среди раненых были иностранные граждане», — заявил представитель МИД Чехии Дэниель Дрейк. 
 
Представительство в Табе, где остановились чешские туристы, выпустило рекомендацию «проявлять повышенную осторожность и уважать указания сил безопасности». 
 
По данным системы добровольной регистрации DROZD, в Египте сейчас находятся 2 580 чехов. 
Чехия Египет война Израиль туристы Туризм
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