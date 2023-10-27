«Безопасность наших клиентов является приоритетом, поэтому мы решили досрочно прекратить туры в отелях в окрестностях Табы и отправить чартерные рейсы в течение дня, чтобы все 500 чешских туристов, находящихся у нас в этом районе, смогли вернуться в Чехию», — заявила пресс-секретарь компании Čedok Катка Павликова. Она подчеркнула, что со всеми все в порядке и что компания постепенно информирует их о трансфере в аэропорт.

В результате ракетного обстрела медицинского центра в Табе пострадали по меньшей мере шесть человек. Один из них госпитализирован. Кто выпустил ракету, неизвестно, но египетские СМИ связывают это с войной Израиля и ХАМАС.

Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что не знает национальности раненых, но, вероятно, они являются гражданами Египта. «У нас нет сообщений о том, что среди раненых были иностранные граждане», — заявил представитель МИД Чехии Дэниель Дрейк.

Представительство в Табе, где остановились чешские туристы, выпустило рекомендацию «проявлять повышенную осторожность и уважать указания сил безопасности».

По данным системы добровольной регистрации DROZD, в Египте сейчас находятся 2 580 чехов.