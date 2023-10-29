Об этом Чешскому агентству новостей сообщила пресс-секретарь организации Ленка Пипкова. Счет для сбора средств имеет номер 55660022/0800, переменный символ — 164.

Сектор Газа, где проживает около 2,3 млн человек на территории, меньшей, чем Прага, подвергается массированным израильским бомбардировкам с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Боевики ХАМАС и тысячи ракет, выпущенных ими одновременно с наземным вторжением, унесли жизни до 1 400 человек, включая детей. По данным палестинских властей, в результате бомбардировок сектора Газа погибло более 8 000 человек, в том числе более 3 5000 детей.

С 7 октября Израиль прекратил поставки в Газу электроэнергии, воды, продовольствия, медикаментов и топлива. «Продолжающиеся бомбардировки и прекращение поставок гуманитарной помощи, воды и электричества привели к катастрофе в секторе Газа, который уже давно переживает гуманитарный кризис. Более 2 млн палестинцев оказались запертыми на территории, которую бомбят и с которой некуда бежать», — заявила Катержина Велишкова, региональный менеджер Charita ČR.

По ее словам, гуманитарные грузы, поступающие в Газу из Египта, совершенно недостаточны. За последнюю неделю туда прибыло менее ста грузовиков с гуманитарной помощью. До нынешнего обострения ситуации в среднем в день прибывало 500 грузовиков. Благотворительный фонд «Иерусалим» давно занимается оказанием базовой гуманитарной помощи, в том числе медицинской, в Газе, и в настоящее время имеет 100 сотрудников на местах.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) сообщило, что тысячи людей ворвались на склады гуманитарной помощи на юге и в центре сектора Газа. Они забирают продукты питания и другие предметы, необходимые для выживания. Представитель агентства заявил, что это тревожный знак, свидетельствующий о том, что гражданский порядок в районе начинает нарушаться, сообщает AP. По данным UNRWA, перемещение сотен тысяч людей с севера района, где идет основная часть боевых действий, приводит к коллапсу на юге.