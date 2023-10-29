ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чешская благотворительная организация объявила сбор средств для помощи мирным жителям сектора Газа

Новости 420on
30 октября 2023
09:00
231
Чешская благотворительная организация объявила сбор средств для помощи мирным жителям сектора Газа, пострадавшим в результате конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем. Израиль ввел полную блокаду сектора Газа после нападения боевиков ХАМАС. По мнению благотворительной организации Charita ČR, мирным жителям срочно требуется немедленный и безопасный доступ к базовой гуманитарной помощи, включая медицинское обслуживание.
 
Об этом Чешскому агентству новостей сообщила пресс-секретарь организации Ленка Пипкова. Счет для сбора средств имеет номер 55660022/0800, переменный символ — 164. 
 
Сектор Газа, где проживает около 2,3 млн человек на территории, меньшей, чем Прага, подвергается массированным израильским бомбардировкам с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало Израиль. Боевики ХАМАС и тысячи ракет, выпущенных ими одновременно с наземным вторжением, унесли жизни до 1 400 человек, включая детей. По данным палестинских властей, в результате бомбардировок сектора Газа погибло более 8 000 человек, в том числе более 3 5000 детей. 
 
С 7 октября Израиль прекратил поставки в Газу электроэнергии, воды, продовольствия, медикаментов и топлива. «Продолжающиеся бомбардировки и прекращение поставок гуманитарной помощи, воды и электричества привели к катастрофе в секторе Газа, который уже давно переживает гуманитарный кризис. Более 2 млн палестинцев оказались запертыми на территории, которую бомбят и с которой некуда бежать», — заявила Катержина Велишкова, региональный менеджер Charita ČR. 
 
По ее словам, гуманитарные грузы, поступающие в Газу из Египта, совершенно недостаточны. За последнюю неделю туда прибыло менее ста грузовиков с гуманитарной помощью. До нынешнего обострения ситуации в среднем в день прибывало 500 грузовиков. Благотворительный фонд «Иерусалим» давно занимается оказанием базовой гуманитарной помощи, в том числе медицинской, в Газе, и в настоящее время имеет 100 сотрудников на местах. 
 
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) сообщило, что тысячи людей ворвались на склады гуманитарной помощи на юге и в центре сектора Газа. Они забирают продукты питания и другие предметы, необходимые для выживания. Представитель агентства заявил, что это тревожный знак, свидетельствующий о том, что гражданский порядок в районе начинает нарушаться, сообщает AP. По данным UNRWA, перемещение сотен тысяч людей с севера района, где идет основная часть боевых действий, приводит к коллапсу на юге. 
Чехия Израиль благотворительность
Топ новостей
Формат: текст
Все новости
Формат: фото и видео
Полезный контент
Формат: видео
Все новости
Формат: дискуссия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
30 ОКТЯБРЯ 2023
10:30
86
ОБЩЕСТВО
ЭКСПОРТ АЛМАЗОВ И РОССИЯНЕ ИЗ ЧЕШСКОГО СПИСКА? ЕВРОСОЮЗ ГОТОВИТ ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ
30 ОКТЯБРЯ 2023
07:00
586
ОБЩЕСТВО
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗА ОДИН ДЕНЬ В ПРАГЕ ВЫПИСАЛИ ШТРАФЫ НА СУММУ БОЛЕЕ 100 ТЫСЯЧ КРОН
29 ОКТЯБРЯ 2023
16:30
2129
ЭКОНОМИКА
СКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ ЧЕХИИ СЭКОНОМЯТ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭТОЙ ЗИМОЙ
29 ОКТЯБРЯ 2023
10:30
1642
ПОЛИТИКА
МИНИСТР ОБОРОНЫ ПРИЗВАЛА ЧЕХИЮ ВЫЙТИ ИЗ ООН
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
10:30
Экспорт алмазов и россияне из чешского списка? Евросоюз готовит очередной пакет антироссийских санкций
07:00
Полицейские за один день в Праге выписали штрафы на сумму более 100 тысяч крон
18:00
Новая афера в Чехии: фальшивые объявления об аренде квартир
16:30
Сколько жителей Чехии сэкономят на электроэнергии этой зимой
12:30
Насколько понятно чешские учителя объясняют современную историю
10:30
Министр обороны призвала Чехию выйти из ООН
09:00
Праздничная речь Клауса: ищите политиков нового завтра
18:00
Чехия проголосовала против резолюции, призывающей к прекращению огня на Ближнем Востоке
16:01
17 полезных привычек чехов, которые могут быть полезны и вам
14:00
Идентификация личности: девять чешских банков уже оказывают такую услугу