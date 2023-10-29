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Экспорт алмазов и россияне из чешского списка? Евросоюз готовит очередной пакет антироссийских санкций

Новости 420on
30 октября 2023
10:30
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Европейский союз готовит 12-й пакет антироссийских санкций в связи с военной агрессией в Украине. Последний из них был принят в июне этого года. Новый пакет ограничений должен быть утвержден до конца года. По словам высокопоставленного представителя МИД Чехии Давида Конецкого, Чехия настаивает на включении в национальный санкционный список шести человек. «Мы работаем над этим, но это будет решение 27 стран — членов ЕС», — сказал он.
 
По словам Конецкого, чешское правительство обязано в соответствии с чешским законом о санкциях само вносить людей из национального санкционного списка в список ЕС. 
 
«Это наша обязанность. Мы это делаем, и мы это сделали», — подтверждает опытный дипломат, возглавляющий в МИД отдел безопасности и многосторонних отношений и занимающийся вопросами, связанными с санкциями. 
 
Патриарх, бизнесмен и торговец оружием 
 
В настоящее время в национальном санкционном списке находятся Московский Патриарх Кирилл, российский бизнесмен Владимир Евтушенков и его сын Феликс, российский торговец оружием Борис Обносов, его дочь Ольга и ее муж Ростислав Зориков. Им запрещен въезд в Чехию, а все их активы заморожены. 
 
Если их имена будут внесены в санкционный список ЕС, то эти ограничения начнут действовать в отношении них на всей территории 27 стран. После этого они исчезнут из санкционного списка Чехии. 
 
Экспорт российских алмазов 
 
Весьма вероятно, что новые санкции скажутся на экспорте российских алмазов. Последний приносит путинскому режиму около 4 млрд долларов в год, и о его включении в проект 12-го пакета уже заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. 
 
Вопрос о включении российских алмазов в черный список ЕС обсуждался и ранее. Однако Бельгия, для которой торговля алмазами, в том числе и российскими, представляет собой значительный источник дохода и обеспечивает, по данным местного правительства, тысячи рабочих мест в стране, всегда выступала против. 
 
Но во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил, что его правительство не будет возражать против эмбарго на российские алмазы. 
 
«Похоже, что алмазы — это очень перспективный кандидат. Именно потому, что бельгийское заявление предельно ясно», — комментирует Давид Конецкий шансы этого товара присоединиться к российской нефти, углю, золоту и другим видам сырья или технологий, уже затронутым 11 пакетами санкций ЕС на сегодняшний день. 
Чехия Россия санкции
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